Las terrazas y calles del centro de Gijón, a rebosar en el Día del Pilar: "Hay un ambiente espectacular"

Con los termómetros superando los 20 grados y con las terrazas y las calles del centro de la ciudad a rebosar. Así está transcurriendo el Día del Pilar en Gijón, repleto de turistas que destacan el ambiente "espectacular" con el que se han encontrado. "Siempre merece la pena venir", aseguran.

Desde antes del mediodía, fueron muchos los gijoneses y visitantes que aprovecharon la mañana soleada y la agradable temperatura para pasear por los espacios más emblemáticos de la villa. Entre ellos había numerosos aficionados del Racing de Santander, cuya visita a El Molinón ha propiciado un año más la llegada de cientos de cántabros.

El ambiente en Gijón durante el Día del Pilar, en imágenes / Juan Plaza

Esa cantidad de visitantes conllevó que la tarea de encontrar una mesa libre en un establecimiento se convirtiera en una complicada labor. "Nos ha costado muchísimo dar con un sitio en el que hubiera un hueco. Por suerte, al final pudimos y estuvo riquísima la comida", señalaron Mariluz Cuenca y Juan Valentín, una pareja procedente de Albacete que tan solo había estado en la ciudad en otra ocasión, hace 13 años. "Nos está pareciendo increíble el buen tiempo que hace. En nuestra tierra está lloviendo y aquí se está genial. Además, hay un gran ambiente", comentó Cuenca.

A estos turistas les llamó la atención la cantidad de paseantes que había por la zona del Muro de San Lorenzo, así como por la plaza Mayor, la plaza del Marqués y los alrededores del puerto deportivo.

La comida y la sidra, entre los grandes atractivos

En una de las terrazas de la plaza del Marqués estaba Erika Fernández junto a su familia y amigos. Ellos llegaron a Gijón desde la localidad vallisoletana de Medina del Campo. "Nos encanta escaparnos hasta aquí siempre que podemos", afirmó Fernández, quien entre los atractivos de la región puso el foco en "el clima, el ambiente, la comida y la sidra". Además, reivindicó que "esta es una temporada perfecta para venir, porque no está haciendo ni frío ni calor; se está genial".

Según las previsiones meteorológicas, al inicio de la semana que arranca mañana también habrá temperaturas agradables en Gijón, donde muchos todavía aprovechan para estirar la temporada de baños en las playas de la ciudad.