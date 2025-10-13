Aida dos Santos, escritora y politóloga, de visita en Gijón: "Son muchos más los jóvenes con conciencia crítica que los entregados al radicalismo"

Aida dos Santos (Faro, Portugal, 1992), escritora y politóloga, protagonizó una de las sesiones de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, en la que departió sobre su reciente libro "Hijas del hormigón: historias de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas".

¿De qué va "Hijas del hormigón"?

Es un ensayo con datos cualitativos sobre las condiciones de vida de mujeres de periferias y metrópolis de España de clase trabajadora. Recorrí durante años varias ciudades, como Gijón, buscando mujeres que tuviesen trabajos normales y corrientes. Me contaron cómo habían llegado ahí, cómo había sido el trato si tuvieron un accidente laboral o una baja médica, cómo fue su entrevista de trabajo, etc.

¿Por qué estudiar esta cuestión?

Veía que la literatura obrerista se olvidaba de que las mujeres trabajaban. Las industrias feminizadas y los trabajos productivos quedaban invisibilizados. Como las que cosían en sus casas, las que limpiaban o las que procuraban que las redes estuviesen arregladas para la mar.

¿Por qué ocurría esto?

Los cuarenta años de franquismo apostaban por ello, porque las mujeres no tuviesen ninguna relevancia en la vida pública y que la vida privada se circunscribiese al hogar. No tenían potestad sobre sus vidas ni las de su entorno más próximo. A partir de los foros del trabajo se le prohíbe "de facto" a la mujer tener empleo, como cuando se casaban, que tenían que renunciar a trabajar. Al no participar en la vida productiva ni tener economía propia no formaban parte de la clase trabajadora, por tanto, no se podían sindicalizar y no tenían una actividad política relevante. Las mujeres que conservaron el empleo durante el franquismo fueron muy pocas.

¿Está en el debe del feminismo no luchar por una mayor visibilización de esas mujeres?

Para poder conseguir una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres necesitamos hacer un buen diagnóstico de qué está pasando y por qué las mujeres tienen la condición que tienen en el empleo, la sanidad, el deporte, el hogar, la educación o los medios de comunicación. O por qué hay brechas salariales o en la participación de mujeres en determinados sectores. Hay que saber de dónde venimos para constituir unas normas que cambien no solo la mentalidad de la clase trabajadora sino la empresarial.

¿Por qué feminismo aboga?

Lo que necesitamos como revulsivo para cambiar dinámicas, y que haya una transformación real, es un feminismo interseccional, que no se deje a nadie atrás. Que las mujeres no lleguen a los puestos de poder para reproducir el poder tal y como lo conocemos. Que tengamos un espíritu de no querer mandar y ser jefas como los jefes que hemos tenido y que haya organizaciones mucho más horizontales.

¿Qué le parece abordar la desinformación en estos encuentros?

Es un tema fundamental. Tenemos una opinión publicada de que los jóvenes se han radicalizado y son más de derechas. Sin negar ese dato, los jóvenes que tienen una conciencia crítica y se quieren formar son muchos más que los entregados al radicalismo, a la tiranía de la meritocracia o a la misoginia. La IA ha capitalizado su forma de pensar o actuar, aunque no es una cuestión tanto de edad pese a que haya que tener cuidado porque hay niños que están accediendo, por ejemplo, a redes sociales. No obstante, a partir de ciertas edades hay que dejar de infantilizar a la juventud.

¿Cómo puede amenazar la desinformación a las democracias?

Es un peligro que cualquier persona pueda decir la mayor barbaridad que se le ocurra para meter miedo a la población y que no tengamos una población crítica que pueda identificarlo. Necesitamos una conciencia crítica y espacios para la deliberación y el debate, que dejemos de mediatizar y sensacionalizar la política. Es una amenaza que cualquier persona opinando se convierta en productor de información.

¿Supone la desinformación un peligro mayor para el feminismo?

Tanto para las mujeres como para minorías o colectivos, y pienso en la población migrante con los sucesos en Torre-Pacheco. Sobre una minoría te puedes inventar casi cualquier cosa porque desde la mayoría tienes el poder de hacer ruido y la minoría, para contrarrestar ese bulo, lo tiene complicado. Estas semanas se debate sobre la moralidad, la legalidad y el derecho que tenemos o no tenemos las mujeres a acceder a las interrupciones voluntarias del embarazo. Volvemos a temas ya superados. De repente aparece el bulo de que existe un trauma postaborto y se vuelve otra vez a abrir ese melón.