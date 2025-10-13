La comunidad latina llena de color las calles
La marcha, en la que participaron centenares de personas, partió desde las Letronas
N. M. R.
El Día del Pilar es el Día de la Hispanidad. En su acepción más amplia. Por eso, ayer en Gijón las calles se tiñeron de color y de ritmos latinos. Fueron los que pusieron los muchos miembros de las comunidades de países de Hispanoamérica que residen en la capital marítima del Principado. Con una marcha que partió de las Letronas en dirección al Campo Valdés, estas gentes llenaron de color las calles del centro de la ciudad sobre el mediodía.
De esta forma, con banderas de Argentina, Colombia, Venezuela y muchos más países del otro lado del charco, y sumando también a compatriotas de Rumania, uno de los países que más ciudadanos ha exportado a Gijón en los últimos años, quedó claro ayer que el Día de la Hispanidad es una jornada para tejer lazos comunes. Cada uno con sus colores y algunos de ellos con trajes típicos de sus regiones, estos ciudadanos, que cada vez son más numerosos en Gijón y en Asturias, dieron a conocer sus costumbres. La actividad estuvo organizada por diferentes asociaciones de emigrantes.
