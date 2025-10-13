El deporte protagoniza el broche al congreso de Alpe
La cita sobre la acondroplasia, que reunió a alrededor de 900 personas de 35 países, llega a su fin: "Ha sido todo un éxito"
La importancia del deporte se convirtió ayer en uno de los grandes protagonistas de la última jornada del VIII Congreso internacional en torno a la acondroplasia que impulsó este fin de semana la Fundación Alpe bajo el lema "Abrazando futuro". "Ha sido un éxito. Se han cumplido las expectativas", valoró la presidenta de Alpe, Susana Noval.
Esta edición, especial por el 25.º aniversario de la entidad, llegó a su fin con una jornada repleta de actividad. El protagonismo del deporte estuvo presente desde la apertura de puertas, ya que la asociación "Cosa nuesa" organizó talleres de distintas modalidades. Además, por la tarde, se llevó a cabo la charla "El deporte como herramienta de vida". Asimismo, en las instalaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga, los participantes pudieron jugar a bádminton.
La despedida de las alrededor de 900 personas de 35 países distintos que se dieron cita en esta edición llegó con una espicha en el llagar Bernueces. No obstante, previamente muchos asistieron a la entrega de las becas Biomarín y a la clausura con representantes institucionales. En cuanto a los avances en los tratamientos de la enfermedad, hubo una ponencia acerca de Voxzogo, el primer medicamento autorizado para el tratamiento de la acondroplasia.
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se 'ocultaron datos' y hay dos personas bajo investigación