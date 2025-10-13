El deporte protagoniza el broche al congreso de Alpe

La importancia del deporte se convirtió ayer en uno de los grandes protagonistas de la última jornada del VIII Congreso internacional en torno a la acondroplasia que impulsó este fin de semana la Fundación Alpe bajo el lema "Abrazando futuro". "Ha sido un éxito. Se han cumplido las expectativas", valoró la presidenta de Alpe, Susana Noval.

Esta edición, especial por el 25.º aniversario de la entidad, llegó a su fin con una jornada repleta de actividad. El protagonismo del deporte estuvo presente desde la apertura de puertas, ya que la asociación "Cosa nuesa" organizó talleres de distintas modalidades. Además, por la tarde, se llevó a cabo la charla "El deporte como herramienta de vida". Asimismo, en las instalaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga, los participantes pudieron jugar a bádminton.

La despedida de las alrededor de 900 personas de 35 países distintos que se dieron cita en esta edición llegó con una espicha en el llagar Bernueces. No obstante, previamente muchos asistieron a la entrega de las becas Biomarín y a la clausura con representantes institucionales. En cuanto a los avances en los tratamientos de la enfermedad, hubo una ponencia acerca de Voxzogo, el primer medicamento autorizado para el tratamiento de la acondroplasia.