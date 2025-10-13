Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Evaristo Valle acoge "Guzmán y alrededores"

El Museo Evaristo Valle estrena exposición. "Guzmán y alrededores" (en la imagen), la muestra que nace de un proyecto fotográfico con el que Roberto Molinos explora la relación entre lo lejano y lo íntimo, fue inaugurada ayer.

El Evaristo Valle acoge "Guzmán y alrededores"

