Expectación (y momentos de tensión) por el rescate de un gato en una ventana del centro de Gijón: "¡Cuidado que ya está!"
Una vez recuperado el animal, los testigos comenzaron a aplaudir
B. Z. C.
Un amplio corrillo de personas siguió este lunes con mucha expectación (y, por momentos, también con tensión) el rescate de un gato que se había encalomado en el exterior de un edificio y al que trataban de recuperar unas mujeres desde una ventana de la primera planta de un edificio ubicado en la confluencia de las céntricas calles Tomás Zarracina y del Agua.
El animal, pequeño, se encontraba en el alféizar de la ventana, que contaba con una barandilla de rejas. Dos personas aparecieron en escena para intentar poner a salvo al animal. Las maniobras no fueron sencillas y poco a poco se fueron agolpando paseantes que no quisieron perderse el rescate. Poco a poco, metiendo las manos entre las rejas, lograron sujetar al gato y fueron intentando ponerle a salvo. "¡Cuidado, que ya está!", señaló uno de los presentes cuando intentaban meterle dentro del piso, no sin dificultades, pues parecía que se les escurría.
Al final, tras varios minutos, lograron meterlo para dentro, lo que despertó un gran aplauso entre los presentes.
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Fallece a los 74 años Alejandro Sierra, histórico comerciante de Gijón: 'Era una persona excepcional y un trabajador incansable
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos