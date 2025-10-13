Expectación (y momentos de tensión) por el rescate de un gato en una ventana del centro de Gijón: "¡Cuidado que ya está!"

Un amplio corrillo de personas siguió este lunes con mucha expectación (y, por momentos, también con tensión) el rescate de un gato que se había encalomado en el exterior de un edificio y al que trataban de recuperar unas mujeres desde una ventana de la primera planta de un edificio ubicado en la confluencia de las céntricas calles Tomás Zarracina y del Agua.

El animal, pequeño, se encontraba en el alféizar de la ventana, que contaba con una barandilla de rejas. Dos personas aparecieron en escena para intentar poner a salvo al animal. Las maniobras no fueron sencillas y poco a poco se fueron agolpando paseantes que no quisieron perderse el rescate. Poco a poco, metiendo las manos entre las rejas, lograron sujetar al gato y fueron intentando ponerle a salvo. "¡Cuidado, que ya está!", señaló uno de los presentes cuando intentaban meterle dentro del piso, no sin dificultades, pues parecía que se les escurría.

Al final, tras varios minutos, lograron meterlo para dentro, lo que despertó un gran aplauso entre los presentes.