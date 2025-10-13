La Feria del Desembalaje logra 6.000 visitantes
"Se ha consolidado como un referente en el norte de España", celebra Félix Baragaño
La Feria Desembalaje de Asturias, una de las ferias de antigüedades más destacadas del país, llegó ayer a su fin tras un fin de semana activo en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro. En total, 6.000 personas han visitado la feria, que contó con un enorme escaparate formado por 92 expositores.
Estas cifras, superiores a las de las anteriores ediciones, las valoró positivamente el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. "La feria se ha consolidado como referencia indispensable en el calendario ferial y como cita en el sector de antigüedades, no solo en Asturias, sino en el todo el norte de España", desarrolló Baragaño, antes de poner el foco en que "esto viene avalado por el aumento de expositores y por su procedencia internacional o del resto de España".
Además, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón incidió en que "la calidad y diversidad de los productos que estaban expuestos era muy alta". Entre ellos había muebles y piezas de decoración restauradas, moda vintage, joyas, herramientas antiguas, juguetes clásicos, libros, discos y distintas curiosidades.
La Feria Desembalaje la organizó Llobregat Serveis Firals en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón. Desde la apertura, que tuvo lugar en la tarde del viernes, la afluencia de gijoneses y visitantes al pabellón central del recinto ferial Luis Adaro fue constante.
