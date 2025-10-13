Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los jóvenes abogan desde los Encuentros de Cabueñes en Gijón por "ser más críticos" con "todo lo que escuchamos"

"Hemos aprendido a verificar si una información es real", destacan los participantes en la cita, que congregó a un centenar de personas

Foto de familia de los participantes en los Encuentros de Cabueñes, este lunes, en la Escuela de Comercio.

Foto de familia de los participantes en los Encuentros de Cabueñes, este lunes, en la Escuela de Comercio. / Marcos León

Nico Martínez

Gijón

La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, que llevó por título "Los jóvenes y la sociedad de la desinformación", llegó este lunes a su fin con la presentación de las conclusiones alcanzadas por los 110 participantes en este foro de encuentro y debate.

Los primeros en presentar sus conclusiones fueron los representantes de los laboratorios juveniles, en los que tomaron parte numerosos jóvenes. Respecto al fenómeno de la desinformación y cómo afecta a los jóvenes, remarcaron que "debemos tener mucho cuidado y ser críticos con todo lo que escuchamos, ya que a día de hoy existen muchas fuentes que pueden ser verídicas o no". "Es clave ser críticos y conocer los riesgos que existen, sobre todo a la hora de tratar ciertos temas, como los relacionados con salud", comentaron estos participantes.

Uno de los aspectos en los que incidieron fue la capacidad de distinguir si un vídeo o una imagen es real o, en cambio, si está generado con inteligencia artificial. "En estas Jornadas de Cabueñes hemos aprendido a localizar el sitio exacto en el que se hizo cierta imagen para verificar si esa información es correcta o no", apuntaron, antes de resaltar que "toda noticia o imagen que esté mínimamente manipulada ya hay que considerarla falsa".

Inteligencia artificial y redes sociales

En la desinformación y el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial y las redes sociales también pusieron el foco los componentes de los talleres interactivos. "Si se usa correctamente, la inteligencia artificial puede sustituir trabajos repetitivos, pero también mejorar la productividad y la creatividad", señalaron.

Además, este grupo de jóvenes defendió que los pódcast son un medio de difusión "potente y encrecimiento" para que la comunicación alcance a los jóvenes. "Combinan creatividad y divulgación", destacaron.

Por último, los representantes del foro de profesionales apuntaron que "para llegar a los jóvenes es positivo estar en sus espacios y usar su lenguaje".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  2. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  3. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  4. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  5. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  6. Fallece a los 74 años Alejandro Sierra, histórico comerciante de Gijón: 'Era una persona excepcional y un trabajador incansable
  7. La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas
  8. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos

Los jóvenes abogan desde los Encuentros de Cabueñes en Gijón por "ser más críticos" con "todo lo que escuchamos"

Los jóvenes abogan desde los Encuentros de Cabueñes en Gijón por "ser más críticos" con "todo lo que escuchamos"

El Cuarteto Casals deja boquiabierto al Jovellanos

Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: "Le he clavado unas tijeras en el cuello"

Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: "Le he clavado unas tijeras en el cuello"

El mítico Café Gijón, de Madrid, cambia de dueños: una cadena de hostelería de alta gama lo compra y, tras reformarlo, lo abrirá en enero

El mítico Café Gijón, de Madrid, cambia de dueños: una cadena de hostelería de alta gama lo compra y, tras reformarlo, lo abrirá en enero

La histórica Librería Industrial de Gijón pierde a su fundadora: fallece Natividad González a los 97 años

La histórica Librería Industrial de Gijón pierde a su fundadora: fallece Natividad González a los 97 años

Expectación (y momentos de tensión) por el rescate de un gato en una ventana del centro de Gijón: "¡Cuidado que ya está!"

Expectación (y momentos de tensión) por el rescate de un gato en una ventana del centro de Gijón: "¡Cuidado que ya está!"

¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por "atentar contra las víctimas del Franquismo"? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas

¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por "atentar contra las víctimas del Franquismo"? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas

Vero

Tracking Pixel Contents