Los jóvenes abogan desde los Encuentros de Cabueñes en Gijón por "ser más críticos" con "todo lo que escuchamos"

La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, que llevó por título "Los jóvenes y la sociedad de la desinformación", llegó este lunes a su fin con la presentación de las conclusiones alcanzadas por los 110 participantes en este foro de encuentro y debate.

Los primeros en presentar sus conclusiones fueron los representantes de los laboratorios juveniles, en los que tomaron parte numerosos jóvenes. Respecto al fenómeno de la desinformación y cómo afecta a los jóvenes, remarcaron que "debemos tener mucho cuidado y ser críticos con todo lo que escuchamos, ya que a día de hoy existen muchas fuentes que pueden ser verídicas o no". "Es clave ser críticos y conocer los riesgos que existen, sobre todo a la hora de tratar ciertos temas, como los relacionados con salud", comentaron estos participantes.

Uno de los aspectos en los que incidieron fue la capacidad de distinguir si un vídeo o una imagen es real o, en cambio, si está generado con inteligencia artificial. "En estas Jornadas de Cabueñes hemos aprendido a localizar el sitio exacto en el que se hizo cierta imagen para verificar si esa información es correcta o no", apuntaron, antes de resaltar que "toda noticia o imagen que esté mínimamente manipulada ya hay que considerarla falsa".

Inteligencia artificial y redes sociales

En la desinformación y el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial y las redes sociales también pusieron el foco los componentes de los talleres interactivos. "Si se usa correctamente, la inteligencia artificial puede sustituir trabajos repetitivos, pero también mejorar la productividad y la creatividad", señalaron.

Además, este grupo de jóvenes defendió que los pódcast son un medio de difusión "potente y encrecimiento" para que la comunicación alcance a los jóvenes. "Combinan creatividad y divulgación", destacaron.

Por último, los representantes del foro de profesionales apuntaron que "para llegar a los jóvenes es positivo estar en sus espacios y usar su lenguaje".