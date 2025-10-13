La histórica Librería Industrial de Gijón pierde a su fundadora: fallece Natividad González a los 97 años

La Librería Industrial de la calle San Bernardo ha perdido a su fundadora. Natividad González falleció este sábado en Gijón a los 97 años acompañada por su familia, la misma que sigue regentando el histórico establecimiento que abrió junto a su marido Alfredo Suárez, fallecido en 2007, en diciembre de 1948. "Se fue como vivió, siendo discreta", reconoce Belén Suárez su hija, que junto a su hermana Mercedes siguen al frente de la librería.

Natural de Sotiello, Natividad González se trasladó de pequeña a Gijón después de la Guerra a Civil y tras el fallecimiento de su padre. Fue el número 46 de la calle San Bernardo el local escogido para abrir la Industrial. Lo hizo junto a Alfredo Suárez y en una época en el que los materiales para profesiones como delineantes, no abundaban en la ciudad. Aprovechando el conocimiento de Alfredo y el buen trato de Natividad, el éxito permanece más de 75 años después.

"Era una persona que sabía estar, muy discreta, pero con capacidad de relacionarse con los clientes que la mayoría de ellos ya eran amigos", explica Suárez, destacando que el mayor aprecio lo guardaba para la ciudad que la vio crecer. "No había cosa que más le gustase. Estaba enamorada de Gijón, disfrutaba paseando por el Muro, o tomando el cafetín", añadía su hija.

La librería fue ampliándose sin moverse de la zona. Del número 46 se mudaron al 50-52, con un local renovado, pero manteniendo el de toda la vida, expositor de toda una trayectoria que todavía hoy en día conserva su esencia. A los 80 años, Natividad dio un paso al lado para disfrutar de una merecida jubilación, sabiendo que el negocio familiar quedaba en buenas manos. "Merche y yo nos hicimos cargo de la librería, pero ella estaba siempre pendiente. Nos preguntaba todos los días cuánto habíamos vendido y nos pedía que la llevásemos hasta allí para ir a mirar".

Las décadas tras el mostrador acabaron por pasar factura, pero el ánimo se mantuvo intacto. "Caminó hasta muy tarde, pese a tener una enfermedad por todos los años que estuvo de pie. Cuando se jubiló, al principio se aburría, pero seguía manteniendo la actividad". Los cafés de mañana y tarde eran obligatorios, así como el paseo diario. Los fines de semana eran para las comidas familiares y, de vez en cuando, se permitía echar algunos culines por Cimavilla.

"Siempre atenta y sonriente", resume su hija Belén. Como vivió, así quiso despedirse, sin hacer ruido. Su funeral será este lunes a las 18.00 horas en la iglesia de San Lorenzo.