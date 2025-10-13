María Adánez y Joaquín Notario llevan "La gramática" al Jovellanos
La celebración del Día del Pilar en Gijón contó con una cita en el teatro Jovellanos, donde se interpretó la obra "La gramática", de Ernesto Caballero. Sobre las tablas estuvieron María Adánez y Joaquín Notario, quienes hicieron las delicias de los asistentes. En la imagen, un instante de la obra.
