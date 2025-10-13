El mítico Café Gijón, de Madrid, cambia de dueños: una cadena de hostelería de alta gama lo compra y, tras reformarlo, lo abrirá en enero

El histórico Café Gijón, emblema de la vida cultural madrileña fundado en 1888 por el asturiano Gumersindo Gómez, cambia de propietario. El mítico local, ubicado en el número 21 del paseo de Recoletos y lugar de encuentro a lo largo de más un siglo de los escritores más célebres de la literatura española, ha sido adquirido por el Grupo Capuccino, compañía española especializada en hostelería de alta gama.

La compra pone fin a la etapa de la familia Escamilla como propietaria del Gijón, que ha regentado desde 1997. El patriarca, Gregorio Escamilla, lo había dirigido hasta 2009, cuando tomó el relevo su hijo José Manuel. Ahora, bajo la gestión de Capuccino, el establecimiento madrileño cerrará temporalmente para su reforma y reabrirá el próximo mes de enero, "manteniendo su identidad y carácter histórico", según ha anunciado el grupo de restauración. "El Café Gijón conservará la esencia que le ha acompañado a lo largo de su historia. Mostramos nuestra satisfacción por la operación llevada a cabo y la ilusión en el proyecto", afirman desde Capucchino.

Un grupo de clientes, en una de las mesas del local. / LNE

Por las mesas del Gijón han pasado generaciones de escritores, y el lugar ha sido escenario de célebres tertulias de autores como Ramón María del Valle-Inclán, Pío Baroja, Camilo José Cela, Carmen Martín Gaite, Antonio Buero Vallejo, Gerardo Diego o Francisco Umbral, entre muchos otros.

Su fama literaria ha convertido el local en uno de los más frecuentados por los turistas que visitan Madrid, así como por los asturianos residentes en la capital.

En 1949, el actor y escritor Fernando Fernán Gómez fundó el premio "Café Gijón" de novela corta. Cuatro décadas después, en 1989, el Ayuntamiento de Gijón –entonces en manos del socialista Vicente Álvarez Areces– tomó el testigo de su patrocinio y organización. El premio cuenta con una dotación económica de 20.000 euros, además de la publicación de la obra. El autor galardonado en la edición de este año es el catalán Marc Colell por su libro "Las crines".

El Grupo Cappuccino cuenta con una veintena de establecimientos en zonas céntricas de Madrid, Valencia, Sevilla, Marbella, Baleares (Ibiza y Mallorca) y Suiza (Gstaad). También es dueño de otros espacios como Tahini Sushi Bar o Lobster Club.