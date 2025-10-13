El Pilar amplía la campaña turística en Gijón con los hoteles casi llenos pero sin puente

Con buenos datos de ocupación hotelera hasta la jornada de ayer y los locales hosteleros de la zona centro a rebosar, Gijón llega al ecuador de octubre con una campaña turística aún en forma que parece estar supliendo la menor oferta cultural propia del verano con el reimpulso del turismo de congresos y eventos. En este fin de semana, la celebración del congreso del Alpe, fundación gijonesa y de referencia mundial para personas con acondroplasia, y el partido del Sporting, con muchos visitantes del Racing, de la vecina Santander, ayudaron a cerrar un puente que, sin embargo, no ha quedado tan redondo: el sector asegura que buena parte de los turistas abandonaron la ciudad ya ayer y debido a que en parte del país la jornada de hoy no es festiva. En cualquier caso, y en palabras de Otea, Gijón "se consolida como un destino importante" también fuera de la época estival. Sentados en la terrazas, los visitantes, ayer, explicaban haber elegido Asturias por el clima: "No hace ni frío ni calor".

Ángel Lorenzo, presidente local de Otea, señala que la patronal queda conforme con este puente de octubre. "Se ha visto a mucha gente todo el fin de se mana, especialmente hoy (por ayer). Creo que se nota mucho en esta época que las condiciones meteorológicas sean buenas", asegura. Para él, "se nota" que Gijón ya no es solo un destino de playa y verano. "La campaña turística se alarga ya siempre hasta estas fechas y hasta que cambia la hora, que parece que es cuando llega la tristeza", bromea.

El ambiente en Gijón durante el Día del Pilar, en imágenes / Juan Plaza

Élida Suárez, al frente de El Môderne, cierra un fin de semana hotelero de "lleno", si bien ella lo achaca más que al puente del Pilar en sí, a un congreso muy concurrido celebrado estos días en Oviedo –y que parece haber repartido a sus hospedados entre las dos ciudades– y al ya citado congreso de acondroplasia, que este año fue especialmente multitudinario por el 25.º aniversario de la fundación organizadora. Ella, de hecho, cree que en cuanto a ocupación hotelera quizás el perfil de trabajadores y congresistas ha podido ser mayor que el meramente turístico, que por otra parte es ya habitual que sea alto por estas fechas.

Nacionales y extranjeros

Sin salir del centro, otro ejemplo. Alberto Lázaro, del Hotel Asturias, deja atrás un fin de semana "muy bueno" para las noches del viernes y el sábado, pero él también nota que muchos visitantes no están haciendo puente y las reservas para anoche eran ya más bajas. El responsable entiende que el partido del Sporting contra el Racing dejó a un buen grupo de visitantes de un día y, sobre todo, que "el tiempo ayudó bastante" para cerrar escapadas de última hora. Por último, el Myro, en Cimavilla, culmina una festividad del Pilar "muy positiva", en su caso con un cartel de "completo" y por reservas "hechas con anterioridad tanto de visitantes nacionales como de fuera", según explica su responsable, Andrés Ramírez. "Gijón se esta mostrando como un destino muy atractivo cada vez más, con buen ambiente, buena climatología y una oferta variada de ocio y gastronomía. No podemos pedir más", añadió.

La afluencia de visitantes hizo que ayer la tarea de encontrar una mesa libre en un establecimiento en la zona centro fuese más bien difícil. "Nos ha costado muchísimo dar con un sitio en el que hubiera un hueco. Por suerte, al final pudimos y estuvo riquísima la comida", señalaban ayer Mariluz Cuenca y Juan Valentín, una pareja procedente de Albacete que tan solo había estado en la ciudad en otra ocasión, hace 13 años: "Nos está pareciendo increíble el buen tiempo que hace. En nuestra tierra está lloviendo y aquí se está genial. Además, hay un gran ambiente".

En una de las terrazas de la plaza del Marqués estaba Erika Fernández junto a su familia y amigos. Llegaron a Gijón desde la localidad vallisoletana de Medina del Campo. "Nos encanta escaparnos hasta aquí siempre que podemos", afirmó Fernández, quien entre los atractivos de la región puso el foco en "el clima, el ambiente, la comida y la sidra". "Esta es una temporada perfecta para venir, porque no está haciendo ni frío ni calor; se está genial", añadían.