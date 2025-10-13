¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por "atentar contra las víctimas del Franquismo"? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas

"Ni la legislación autonómica ni la estatal otorgan al Ayuntamiento de Gijón competencia para iniciar actuaciones de retirada o resignificación de elementos considerados contrarios a la memoria democrática en inmuebles privados". Así se recoge en un informe municipal, elaborado desde la dirección general de Alcaldía, respecto a las solicitudes de las entidades memorialistas de retirar el monumento "Héroes del Simancas", instalado en la fachada del colegio la Inmaculada, y que a juicio de las asociaciones es una apología al franquismo y "una ofensa para sus víctimas".

Las entidades memorialistas, con la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) al frente, volvieron a reprochar la permanencia de este conjunto escultórico esta semana. Acusaban al Ayuntamiento de "inacción" y trasladaban su petición al Principado para que "cumpla con la ley y con la ética democrática".

Un edificio "sobresaliente"

El pasado agosto el debate se había puesto encima de la mesa de nuevo por la implicación del Defensor del Pueblo y, en el mismo mes del año anterior, la mayoría del gobierno había tumbado la propuesta de Podemos e IU de iniciar los trámites para retirar la pieza. En ambos momentos el equipo del gobierno local esgrimió la misma postura: un ayuntamiento, dice, no tiene competencias para decidir sobre el futuro de la pieza porque está instalada en una propiedad privada.

El informe municipal remitido hace meses a las entidades solicitantes expone un argumentario en el mismo sentido. Asegura el documento que la normativa recoge que cuando "los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas o comunidades propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos", y que cuando eso no se haga "la Consejería competente en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento para la retirada".

Añade el informe, no obstante, que la ley también dicta que "en edificios de relevancia patrimonial o histórica", los elementos podrían mantenerse con el añadido de una placa explicativa, y a juicio del Ayuntamiento este podría ser el caso de la Inmaculada, que en la ficha urbanística figura como "un edificio sobresaliente dentro de su entorno". Sí añade el Ayuntamiento en este informe que la interpretación sobre la relevancia del inmueble tampoco es competencia suya, sino del Principado.