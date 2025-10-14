"Muy ambicioso y realista": así reivindica el gobierno local el presupuesto de Gijón para 2026

Solo unos minutos antes de su entrega a los grupos políticos en una comisión extraordinaria de Hacienda, la Junta de Gobierno que conforman ediles de Foro yPP ha dado su aprobación esta mañana al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2026. Un presupuesto, destacó el forista Jesús Martínez Salvador, en su condición de portavoz de esa Junta de Gobierno, que "va a consolidar a través de la ejecución los principales proyectos de ciudad. Un presupuesto para poder continuar con esa transformación en marcha en Gijón y que es la más importante que esta ciudad va a vivir en los últimos 50 años".

Y un presupuesto, también se quiere destacar desde el gobierno local, que cumple con los principios de estabilidad presupuestaria que impone la ley. El presupuesto del Ayuntamiento es de 309.999.900 euros, que se eleva a 430.966.149 en el presupuesto consolidado que incorpora también cifras de los organismos autónomos y las empresas municipales. Son algo más de 17 millones más que el año pasado. Y son cifras récord en la historia del municipalismo local.

"Es un presupuesto muy ambicioso, pero realista", remarcó el edil forista. Martínez Salvador también destacó que el presupuesto se ha diseñado trabajando con la premisa de que ninguna concejalía podía crecer más del 3,3% que permitía la ley a través de la regla de gasto pero "no se puede ir de manera lineal porque hay cuestiones que son prioritarias y se ha hecho el presupuesto atendiendo al interés general. Se ha hecho un trabajo muy bueno entre las concejalías que yo represento, como es Foro, pero también con las del PP. Los principales incrementos están en las áreas del PP".

Eso sí, el edil de Urbanismo hizo un guiño a Foro y su pasado y vinculación a los grandes proyectos de ciudad al recordar que "Foro vivió, en su momento, el mandato de poder dibujar muchos de esos proyectos a través del Plan General de Ordenación y nos toca ahora, en este gobierno local, también trabajar para su desarrollo".

Si los planes de la concejalía de Hacienda no fallan, el presupuesto pasará su aprobación plenaria el 14 del mes que viene, lo que permitirá su entrada en vigor el 1 de enero de 2026. Mañana, además, hay un pleno extraordinario para aprobar los cambios en las ordenanzas fiscales para 2026. Cambios mínimos ya que la apuesta del gobierno de Carmen Moriyón ha sido por la congelación general de impuestos, tasas y precios públicos.