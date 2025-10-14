Más coordinación para lo que queda de mandato y ataques a Pedro Sánchez: el acuerdo de Foro y PP en Gijón

Intensificar la coordinación para "afrontar lo que resta de mandato" fue uno de los acuerdos alcanzados por Foro y PP –los dos partidos que dan sustento al gobierno municipal de Gijón encabezado por CarmenMoriyón–en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Una reunión celebrada el mismo día en que Foro y PP habían aprobado en Junta de Gobierno un presupuesto récord para 2026 de 430 millones en el consolidado con el que buscan, y así pone en valor, consolidar la transformación de la ciudad que se puso en marcha con la llegada al Ayuntamiento de ambas formaciones en 2023. El presupuesto de 2026 es clave para poder ver ejecutados o en marcha proyectos como Naval Azul, la Pecuaria o Tabacalera pero otra de sus singularidades es que es el último ejercicio completo antes de la próxima cita electoral.

En la reunión de la comisión de seguimiento estuvo Jesús Martínez Salvador y Enrique Lanza, por Foro Asturias, y por el PP fueron Rodrigo Pintueles y Andrés Ruiz, en su primera cita tras asumir la presidencia del PP gijonés. La reunión mostró también la coincidencia de ambas formaciones políticas en "su preocupación por el actual contexto de política nacional, con un absoluto desprecio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las infraestructuras pendientes y necesarias para Gijón y para Asturias".

Durante el encuentro, además, se hizo un repaso a la labor de gobierno de los dos primeros años de mandato municipal, que Foro Asturias y Partido Popular. No solo la consideran " francamente positiva" también han mostrado su convencimiento de "que se verá mejorada en el tramo final del mandato, para lo cual los presupuestos aprobados erán una herramienta fundamental".

Ambas partes se han comprometido a intensificar la periodicidad del seguimiento del pacto de gobierno y la Comisión seguirá reuniéndose semestralmente, o siempre que una de las partes lo solicite.