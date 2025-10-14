El Corte Inglés de Gijón celebra el Día de las Escritoras con “Mujeres al compás de la palabra”
Un evento que ha combinado literatura y música
C. T.
La sala de ámbito Cultural de El Corte Inglés de Gijón, fue el escenario del encuentro “Mujeres al compás de la palabra”, una cita que ha combinado literatura y música para conmemorar el Día de las Escritoras.
El acto estuvo moderado por la presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, María Esther García López, quien condujo un coloquio con reconocidas voces vinculadas al mundo de las letras. Pilar Sánchez Vicente, Alfredo Garay, Ana Alonso Lorenzo, Carmen Sánchez, Guadalupe Maxide fueron protagonistas. "Todos ellos compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre la escritura y el papel de la mujer en la literatura", explican desde El Corte Inglés.
Tras el coloquio, tuvo lugar el recital de poemas a cargo de los ponentes de la mesa y algunos de los asistentes al encuentro. La nota musical estuvo a cargo de Dani García de la cuesta, interpretando con su violín una selección de piezas seleccionadas para el acto conmemorativo.
