Solo "un día de descanso" y "casi 60 horas" a la semana: la oferta de trabajo como ayudante de cocina que se ha hecho viral en un local de Gijón

La cuenta de X "Soy Camarero" es famosa por compartir insólitas ofertas de empleo en el sector de la hostelería. Desde jornadas interminables a salarios escasos, este perfil que cuenta con cientos de miles de seguidores en la red social, ha posteado en esta ocasión una supuesta oferta de ayudante de cocina en un local de Gijón que, en unas horas, acumula ya 630 "me gustas" y ha sido reposteada 193 veces.

El anuncio ofrece a los posibles candidatos al puesto una jornada laboral de "casi 60 horas semanales. Menos de 12 horas de descanso entre turnos y solo un día libre. Pero el problema es la gente que no quiere trabajar y las paguitas milagrosas", reza el tuit compartido en X.

A través de las capturas de la conversación que el supuesto aspirante y el empleador mantuvieron vía WhatsApp, se ve el horario que en teoría debería cumplir quien opte al puesto. De 11.30 a 16.30 y de 19.30 a 00.00 horas. "Los horarios son 6 días semanales así?", pregunta el candidato. Una cuestión ante la que el empleador responde con un escueto "sí, un día de descanso".

Sin embargo, la sorpresa viene cuando el supuesto empleador explica que de las horas de trabajo "en el contrato son 40 cotizadas". "¿Y el resto de horas? bueno, mañana veré el contrato", contesta el candidato.

Viral en cuestión de horas

No se sabe cuántos candidatos habrán probado suerte de cara a convertirse en el ayudante de cocina que busca este local gijonés, lo que sí es cierto es que la publicación en X ha alcanzado en solo unas horas numerosos comentarios, algunos, animando a dar parte de ello ante las autoridades pertinentes y no en redes. "No, el problema es que si eso es ilegal hay que denunciarlo en Trabajo, no en las RRSS", dice José Pérez, usuario de X.

Otros, han ido más allá, animando a seguir estos pasos a quien acabe siendo contratado. "Lo que hay que hacer es simple: aceptas, firmas el contrato por tus 40h, y te guardas todas estas cosas. Luego el día que empiezas, a la que llevas 40h semanales, paras. Te despedirá. Grábalo. Denuncia. Entre que sale el juicio y toda la pesca, pasarán meses. Ganarás el juicio + se declarará despido nulo, te tendrán que pagar esos meses como si hubieras estado trabajando. Si tienes un periodo de pruebas, debes esperar que termine para hacer esto", señala Abraxas.