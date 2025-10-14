“Esparciendo Cultura” presenta su nueva edición de otoño en Gijón con once talleres y tres espectáculos para el público infantil y familiar

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular (FMCEyUP) de Gijón presentó esta mañana una nueva edición del programa “Esparciendo Cultura”, que este otoño ofrecerá una amplia propuesta de once talleres y tres espectáculos gratuitos dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 12 años. La iniciativa busca “fomentar el aprendizaje no formal, la curiosidad y la conciliación de la vida personal y laboral”, según destacó el director de la Fundación, Aitor Martínez Valdajos.

El programa se desarrollará entre noviembre y diciembre en el Centro Municipal Integrado de El Llano, el del Coto y el Ateneo de La Calzada, con talleres que abarcan disciplinas tan diversas como magia, ciencia, danza, teatro, cocina o robótica. “Además, contamos con plazas inclusivas para personas con diversidad funcional, reforzando así el compromiso de que todas las familias puedan participar”, señaló Martínez durante la presentación.

Entre las novedades de esta edición figuran los talleres tecnológicos, como “Programa tu droide Star Wars”, “Animales robóticos”, “Pre-ingeniería” o “Diseño digital y animación en 3D”, que se impartirán en la Escuela de Comercio, así como el “Laboratorio científico” en el CMI del Coto. También se ofrecen actividades muy demandadas como la “Escuela de magia”, el “Campus multidisciplinar” o los talleres de cocina creativa.

El programa se completa con propuestas artísticas y de expresión corporal que buscan acercar la creatividad a los más pequeños desde distintas disciplinas. Entre ellas destacan “Danzando cuentos”, y “3, 2, 1… ¡A improvisar!”. Estas actividades tendrán lugar en el CMI de El Llano.

En el ámbito escénico, “Esparciendo Cultura” incluirá tres representaciones teatrales gratuitas en el salón de actos del CMI de El Llano: El 6 de noviembre, la compañía gallega Os Náufragos presentará “Hugo”, un montaje sobre la empatía y la comunicación en la diversidad; el 13 de diciembre, David Acera ofrecerá “Brujas”; y el 20 de diciembre, Teatro del Cuervo cerrará el ciclo con “Ágada, la guardiana del bosque”.

Matrícula plazas ofertadas y precios

El jefe del Departamento de Educación de la FMCEyUP, Manuel González García, detalló los aspectos organizativos: la matrícula se abrirá el 21 de octubre a las 8:30 horas, tanto de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana, como a través de los canales digitales del Ayuntamiento. Solo las plazas inclusivas se tramitarán de manera presencial, “para mantener un contacto directo con las familias y poder dar los medios más adecuados conociendo cada problemática”, precisó.

González explicó que en total se ofertan 554 plazas, con precios simbólicos —entre 4 y 10 euros por taller— y bonificaciones de hasta el 95 % para familias en situación de vulnerabilidad. “Estas actividades son inclusivas y dan la posibilidad de apoyar a familias favorecidas”, remarcó.

La iniciativa crece este año tanto en número de actividades como en diversidad temática. “Esperamos que esta nueva edición tenga una magnífica acogida y que sea disfrutada por pequeños y mayores”, concluyó Martínez.