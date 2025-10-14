Un estudio de mercado, en marcha para relanzar la autopista del mar
Los puertos de Gijón y Nantes trabajan en la viabilidad del modelo económico para recuperar la conexión marítima cancelada en 2014
Los puertos de El Musel y Montoir de Bretagne (Nantes Saint Nazaire), han lanzado un estudio de mercado tanto en Francia como en España, para buscar un modelo económico viable para recuperar la autopista del mar que unió ambos puertos entre 2010 y 2014.
La información la apunta el diario especializado francés «Le Marin», que apunta a una reunión entre ambos puertos en ese sentido el pasado verano .
Así, tanto en el País del Loira como en Asturias se está realizando un diagnóstico de actividad de los respectivos hinterland (hasta que distancia tierra adentro pueden captar mercancía) de ambos puertos para esta conexión marítima de carga rodada.
El diario francés cita al responsable del servicio de comercio del puerto de Nantes, Jean Luc Bernard, quien declara que «nos estamos reuniendo con cargadores españoles y también con las oficinas de turismo implicadas, que están muy entusiasmadas con la idea de recuperar una conexión directa entre el oeste de Francia y Asturias».
El objetivo es crear un corredor verde que incluya Portugal, parte de España y el norte de Francia, entre otros medios, aprovechando las plataformas multimodales de Rennes y la que se inaugurará en 2026 en Laval, ambas en el lado francés.
El objetivo de los dos puertos que impulsan la recuperación de la linea marítima es poder presentar un proyecto fundamentado a la UE en el marco de la Red Transeuropea de Transporte. n
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Fallece a los 74 años Alejandro Sierra, histórico comerciante de Gijón: 'Era una persona excepcional y un trabajador incansable
- La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos