Familiares y amigos despiden al emblemático comerciante de Gijón Alejandro Sierra: "Fue una excelente persona y profesional"
La iglesia de San José acoge el funeral por el dueño de la camisería Sierra, en la plaza del Parchís
Familiares y amigos de Alejandro Sierra dieron esta tarde una calurosa despedida al histórico comerciante gijonés en su funeral celebrado en la iglesia de San José.
En una liturgia ofrecida por su memoria –al igual que la del pasado domingo y la del próximo– y en la que estuvo presente el féretro con sus restos mortales, el párroco Fernando Llenín, encomendó a los asistentes a "que la Virgen consuele a todas las personas que lo amaron y lo amáis".
"Excelente persona y profesional", resaltaron algunos de los presentes, sobre el que fue dueño de la camisería Sierra del Parchís, todo un emblema de la moda en Gijón que cierra su persiana de forma definitiva con la muerte de Alejandro Sierra.
El oficio, que comenzó sobre las cuatro de la tarde, congregó al entorno más próximo de Sierra, así como conocidos que en algún momento fueron clientes habituales del negocio y que dieron ejemplo de las palabras expresadas por Llenín durante su homilía. "Cuando nuestra vida concluye, todas las cosas que hicimos tienen una permanencia breve, pero la persona sigue viviendo en sus seres queridos y en Dios", mencionó el sacerdote.
Tras la misa, el ataúd fue rociado con agua bendita "en recuerdo de su bautizo" y honrado con incienso antes de trasladarlo al Tanatorio de Cabueñes donde sus restos fueron incinerados.
Un emotivo último adiós a Alejandro Sierra, el que fuera dueño de un negocio que abrió su padre, Manuel Sierra, y que durante más de ocho décadas vistió de forma elegante y con prendas de calidad a generaciones de gijoneses que acudían a la camisería Sierra como punto de referencia a la hora de vestir y de recibir un trato cercano.
