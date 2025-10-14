Gijón busca el apoyo del jefe de Estado Mayor de la Defensa para el Festival Aéreo del próximo año: "Se plantea emocionante"

La vigésima edición del Festival Aéreo Internacional de Gijón va dando sus primeros pasos. La que será una de las entregas de la cita veraniega más señaladas echó a andar este martes con una visita protocolaria de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y del concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González Palacios, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, en Madrid. El objetivo de este encuentro era, entre otras cosas, contar con apoyo del citado JEMAD de cara a "una edición que se plantea como ilusionante".

Así lo aseguró el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios. "Hemos podido agradecer al JEMAD su colaboración y también solicitar su apoyo de cara a la vigésima edición", concretó el forista, pocas horas después del encuentro, que se celebró en Madrid. "Como Ayuntamiento, y con la colaboración de todos los servicios implicados, confiamos en organizar un certamen inolvidable en el que estoy seguro que los gijoneses, los asturianos y los miles de visitantes que se acercarán a Gijón, podrán disfrutar con el fantástico espectáculo aéreo", añadió.

Carmen Moriyón, entre el JEMAD y González Palacios, este martes en Madrid. / Lne

González Palacios extendió ese disfrute que, a buen seguro, habrá el año que viene en la ciudad con la oportunidad de "agradecer el inestimable trabajo que desarrollan los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas". Lo que está claro es que, si todos los años el esfuerzo que se pone en el Festival Aéreo es máximo, en la edición del año que viene, cuando la cita cumple dos décadas, se redoblarán los esfuerzos. El Festival Aéreo es una de las citas más relevantes del verano, no solo en la ciudad sino en el resto de Asturias. El desfile en sí reúne a cerca de 300.000 personas todos los años.

Amor Domínguez

El festival aéreo del pasado verano, en el mes de julio, volvió a ser un éxito. Este multitudnario evento, una de las clásicas citas del verano en la ciudad, sobrevoló una bahía de San Lorenzo abarrotada y expectante ante las cabriolas, los ruidos y el despliegue que protagonizaron 25 aeronaves civiles y militares durante las tres horas y media que duró la exhibición. Cientos de miles de personas abarrotaron el paseo del Muro, el cerro de Santa Catalina o La Providencia.

Estrecha colaboración entre el ejército y el Ayuntamiento

La colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejército viene de lejos. Por un lado, la ciudad se volcó en el Día de la Fuerzas Armadas que permitió a miles de personas disfrutar de una revista naval en la bahía de San Lorenzo, con la presencia incluida del rey Felipe VI, así como de distintas actividades relacionadas con los ejércitos. De hecho, los actos militares en Gijón ese año superaron los 300.000 asistentes, "más que el Festival Aéreo". Entre otras actividades estuvieron las visitas a diversas embarcaciones de la Armada, entre ellas el portaaviones Juan Carlos I, la joya de la corona de las Fuerzas Armadas.

El otro acontecimiento importante, y también multitudinario, fue el pasado verano con la llegada simultánea a la ciudad de dos buques emblemáticos de la Armada española, la fragata "Blas de Lezo" y el buque escuela "Juan Sebastián de Elcano". Un hecho ya de por sí relevante, pero que, además, llevaba aparejado el aliciente que embarcada llegaba la princesa Leonor como parte de su formación militar.

La Princesa Leonor tuvo tiempo de disfrutar de su estancia en la ciudad. Es más, hasta recibió la visita de su hermana, la infanta Sofía, para compartir mesa en un establecimiento hostelero del barrio de Cimavilla.