Más de 7.000 personas participarán en el Día Mundial de la RCP en Gijón: "Todos somos capaces de salvar vidas"

Gijón volverá a ser uno de los puntos de referencia durante el Día Mundial de la RCP (Reanimación Cardiopulmonar) con la celebración de un intento del récord simultáneo de RCP y una maratón que congregarán a miles de participantes. Un evento que busca concienciar a la ciudadanía y formar a los más jóvenes en las maniobras básicas de auxilio cuando una persona sufra una parada cardiorrespiratoria o se esté asfixiando. "Es importante que nuestros jóvenes estén bien formados en esta materia". Las palabras de Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación.

"Es fundamental que nuestros jóvenes estén bien formados para que en un momento dado puedan salvar vidas", mencionó Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación, en la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Gijón. Este año se cumple la quinta edición desde que se puso en marcha esta iniciativa, que contará con mayor presencia de participantes. El 16 de octubre, a las 12.00 horas, en el Palacio de Deportes de la Guía se intentará batir el récord RCP simultáneo en colaboración con centros educativos de Gijón. Se espera la presencia en el recinto de 1.020 alumnos a los que hay que sumar otros centros colaboradores que lo harán vía telemática.

"Se espera 4.114 alumnos de 14 centros de Gijón y 2.853 alumnos de 13 centros de Asturias", explicó Pañeda. También participarán de otras partes de España o incluso desde Tolima en Colombia "que pese a la diferencia horaria se han querido sumar a esta conmemoración", añadió el edil. Con esta participación no presencial se superarán las 7.300 personas que colaborarán en mejorar la atención básica mediante la RCP o la maniobra de Heimlich.

Por la tarde, se trasladará el evento hasta los Jardines del Náutico donde todo aquel que se quiera acercar, puede formar parte de la tercera maratón RCP solo con las manos.

Treinta mil fallecidos en España por paradas cardiorespiratorias

"Cada año muere mucha gente por una parada cardiorrespiratoria, y la mayor parte de ellas son extrahospitalarias", mencionó Esther Álvarez, jefa del centro médico del Patronato Deportivo Municipal, que también dejó más datos sobre los porcentajes de intervención ciudadana cada vez que se produce una problemática de este estilo.

"Lo más significativo es que la mayor parte de ellas, el 60%, aparecen en los domicilios, donde estamos la gente corriente, no los sanitarios. De cada cuatro de esas paradas, tres son presenciadas, pero las estadísticas nos dicen que poca gente actúa. Solo el 50% decide que va a hacer algo y de esa mitad, solamente un 50% decide arrodillarse al lado de la persona y hacer algo", desengranó Álvarez.

"Cada minuto que esa persona que se le paró el corazón pase sin que alguien sea su corazón sustituto, va a perder un 10% de vida", sentenció la jefa de medicina del PDM, animando a toda la ciudadanía a acercarse a colaborar en el Día Mundial de la RCP. "Todos somos capaces de salvar una vida", finalizó.