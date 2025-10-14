Un incendio causa daños en el tren de chapa de Arcelor en Gijón
Los bomberos de la compañía en Avilés se desplazaron para ayudar a los de Veriña a sofocar las llamas, que obligaron a evacuar al personal
Un incendio causó destrozos ayer en el tren de chapa gruesa de ArcelorMittal, en su factoría de Gijón. El siniestro causó daños materiales, pero no se produjeron heridos.
El fuego afectó a la galería inferior de este taller acabador, bajo el camino de rodillos, a la altura de los enfriaderos y el horno de normalizar, según explicaron fuentes sindicales. Para sofocar las llamas no fue suficiente la dotación de bomberos de ArcelorMittal en Gijón, sino que también se tuvieron que trasladar hasta la instalación afectada bomberos de Avilés.
El incidente obligó a evacuar a todo el personal del tren de chapa gruesa de la factoría gijonesa de Arcelor. A media tarde de ayer, los bomberos aún seguían trabajando para sofocar completamente el fuego. Uno de los focos ya estaba controlado a esa hora, si bien otro se había reavivado (debajo de la cabina de los enfriaderos), intentando localizar con planos del subterráneo la galería en cuestión para apagarlo.
Este último siniestro se produjo entre las doce del mediodía y la una de la tarde. No fue el único momento del día en el que se vieron llamas en la factoría siderúrgica. Hacia las seis de la madrugada ya era visible un fuego en las instalaciones de la empresa, sin que las fuentes consultadas pudieran precisar si la instalación afectada era la misma u otra. De la humareda que provocó de madrugada este siniestro fueron testigos vecinos de la zona oeste de Gijón.
Está pendiente de determinar qué fue lo que motivó que las llamas se cebaran ayer con instalaciones de la factoría siderúrgica gijonesa.
