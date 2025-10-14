Las dos jóvenes de la violación del Carmen piden 42 años de cárcel para los acusados

Hasta 42 años y medio de cárcel. Esta es la pena que pide la acusación particular para los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, un impactante suceso del verano de 2022 y que, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, se juzgará a finales de mes en la sección octava de la Audiencia Provincial. Según el escrito de la acusación particular, las penas que pide la abogada de las dos supuestas víctimas son mucho más severas que las de la Fiscalía. Esta parte pide condenas que van desde los 22 años de prisión –personalizada en uno de los acusados por agredir a las dos chicas– al año y medio. La horquilla contrasta con las del Ministerio Público, que van desde los diez años a los 15 meses.

El relato de los hechos de la acusación particular es parecido al de la Fiscalía y, al menos en la génesis de lo sucedido, también parte del mismo punto del que lo hace la defensa, ejercida por al abogado gijonés Germán Inclán quien, pide la libre absolución porque entiende que las relaciones fueron consentidas. Las tres partes coinciden en que las dos chicas conocieron a dos de los portugueses durante una noche de fiesta. Entablaron conversación con D. A. C. M. y J. D. L. C. a las puertas de un conocido pub de la calle Claudio Alvargonzález, después de que estos dos se acercaran para pedirles un cigarro. Tras una breve charla, las dos chicas acordaron mantener relaciones sexuales con el primero de los chicos mencionados.

Este joven, sigue el escrito, propuso ir al hotel de la calle Pedro Duro donde se hospedaban él y sus tres amigos, de paso por Gijón. Los dos portugueses, las dos chicas y un amigo de estas se dirigieron al hotel y de camino aparecieron los otros dos acusados. Fue al llegar al portal cuando el amigo de las chicas decidió irse. Todos subieron al hotel y allí, D. A. C. M .se dirigió a una habitación con cama de matrimonio con las dos chicas, pero una se fue a "por un cigarro". Entonces, describe esta parte, el joven luso comenzó a mantener relaciones sexuales con la que se quedó con él sin preservativo, pese a que ella lo pidió, y dándole fuertes golpes en las nalgas. Lo mismo hizo con la otra, la que se fue a por el cigarro, cuando volvió.

Otro de los acusados se sumó

En ese momento, A. J. R. C., otro de los acusados, entró en la habitación. El escrito dice que "pese a que sabía que ninguna de las chicas quería relaciones con él" introdujo los dedos en la vagina a una y la trató de "penetrar tanto anal, como vaginalmente". En ese momento, una de las víctimas se fue, quedando en la habitación la otra. Este A. J. R. C. trató de forzar a la que se quedó a que le hiciera una felación y D. A. C. M., consciente de que la chica no quería, trató de doblegar su voluntad. El escrito remarca que esta víctima "sintió un miedo intenso" y "adoptó una actitud de sometimiento" hasta que, pasado un tiempo, se fue a por su amiga.

Mientras, la otra víctima se encontró con los otros dos acusados, R. B. L. y J. D. L. C., en la cocina. La acusación dice que el primero la penetró en contra de su voluntad y que el otro le hizo tocamientos. Al final, las dos se fueron del hotel pero, como no sabían dónde estaba, una de ellas contactó por redes sociales con uno de los procesados. El escrito pide para A. J. R. C. 14 años por un delito de agresión sexual sobre una de las chicas y ocho por agresión a la otra. Para D. A. C. M., se piden 14 años por agresión sexual. Para R. B. L., cinco años por abuso y para J. D. L. C., un año y seis meses por abuso.