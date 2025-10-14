El Llano abraza las obras en Schulz: "Serán muy útiles para los mayores", afirman los vecinos

Unas obras de mejora de accesibilidad en proceso que "resultará muy útil, especialmente para las personas mayores". Así ven los vecinos de El Llano la actuación que se está llevando a cabo en el tramo de la avenida Schulz entre Manuel Llaneza y la carretera Carbonera, que servirá para elevar entre 15 y 17 pasos de peatones, ampliar las aceras y mejorar la visibilidad tanto de los peatones como de los conductores. "De esta forma podremos andar más tranquilos y se evitará que los coches aparquen en las esquinas de las bocacalles", señalaron José Enrique Cuesta y José Luis Álvarez.

Las dudas que surgieron a principios de mes en El Llano por la elevación en diez centímetros de los bordes de numerosas aceras de la avenida Schulz que "dificultaban" el paso de los peatones ya han sido resueltas. Tras la explicación ofrecida por el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el edil forista Gilberto Villoria, los vecinos han respirado aliviados al conocer que las labores en las aceras es solo la primera parte del proyecto. La obra cuenta con una inversión de 165.000 euros y, tal y como indicó Villoria, a finales de octubre empezará a aplicarse el aglomerado en los pasos de peatones.

"Nos había llamado la atención encontrarnos con las aceras elevadas respecto al nivel de la carretera, ya que aquí pasa mucha gente mayor con andadores, y familias con carros de niño", comentó Marta Fuentes, una vecina de El Llano que entiende que "estos cambios son necesarios y no pasa nada por tener que esperar a que terminen la obra". No obstante, para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida o que caminan con carros, se han habilitado pasos alternativos con pasos alternativos mediante rampas provisionales.

José Luis Rivera, en la esquina de Schulz con la calle Colón.

Aunque el cierre de las tareas todavía queda lejano, en la avenida Schulz ya se aprecia el espacio que van a ganar las aceras entre Manuel Llaneza y la carretera Carbonera. "Quienes solemos pasear por aquí sabemos que hay muchísimos peatones por la avenida, así que vendrá bien que sean más amplias", afirmó Marta Fuentes.

José Enrique Cuesta y José Luis Álvarez conversaban al mediodía de ayer en la confluencia de Schulz con Juan Alvargonzález acerca del estado de la obra. "El otro día tuve que preguntar por qué había crecido el nivel de las aceras porque no lo comprendía. Una vez que me lo explicaron pensé que la idea está bien y que va a ser útil para frenar a los coches", aseveró Cuesta, quien incidió en que eran muchos los conductores que acostumbraban a aprovechar las esquinas de las bocacalles para aparcar sus vehículos de manera incorrecta. "Quitaban mucha visibilidad", remarcó.

La unión entre Schulz y la calle Colón es uno de los puntos en los que las labores todavía están centradas en la modificación de las aceras. José Luis Rivera, un vecino de esa zona, le restó importancia a los inconvenientes que genera una obra para los transeúntes. "Todo lo que sea para facilitar la vida de los ciudadanos es estupendo. Entonces, si esto es algo que viene bien, los ruidos y tener que ir por pasos alternativos durante un tiempo no tiene mayor importancia", recalcó Rivera.

Vanesa Quispen, en el paso alternativo ubicado en la esquina de Schulz con la calle Bobes.

Una obra solicitada en los presupuestos participativos

Tampoco está todavía lista la acera en la confluencia de Schulz con la calle Bobes, donde a escasos metros reside Vanesa Quispen. "Teniendo en cuenta que este es un barrio con bastante gente mayores, esta es una obra que vendrá bien", expresó Quispen, quien hizo hincapié en las diferentes obras que se han acometido en los últimos años en las calles de El Llano. "Ahora nos ha tocado a nosotros convivir con ella, pero una vez que se solucione esta surgirá alguna otra", completó.

En esta situación se encuentran las obras de mejora de la accesibilidad que se están acometiendo en Schulz, una avenida que el Ayuntamiento busca que sea "más accesible y segura para todas las personas". Todavía está pendiente la decisión de si van a ser 15 o 17 los pasos de peatones que se van a elevar, lo cual dependerá de una prueba del giro del autobús municipal entre Schulz y la calle Ana María.

Esta actuación fue solicitada por el distrito de El Llano a través de los presupuestos participativos. La finalidad de la obra es facilitar la reducción natural de la velocidad del tráfico rodado y favorecer una mayor integración del tránsito peatonal.