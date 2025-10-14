El Llano se vuelca con la “Operación Mochila” para ayudar a familias vulnerables de Gijón
La campaña, impulsada por la Sociedad de San Vicente de Paúl y la Asociación Vecinal La Serena, recoge más de 25 kilos de material escolar para el alumnado vulnerable del barrio gijonés
Demi Taneva
Durante el mes de septiembre, vecinos y asociaciones de El Llano se unieron en la “Operación Mochila”, una iniciativa destinada a que ningún niño comience el curso sin el material necesario. La campaña, promovida por la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) y la Asociación Vecinal La Serena, logró reunir más de 25 kilos de artículos escolares para familias con pocos recursos.
Mochilas, cuadernos, estuches, bolígrafos, lápices o reglas llenaron las cajas de recogida instaladas en el barrio. Todo el material será entregado la próxima semana al Colegio Público La Escuelona, donde el equipo docente se encargará de repartirlo entre los alumnos que más lo necesiten, siempre garantizando la discreción y el respeto a la intimidad de las familias beneficiarias.
La campaña nace del trabajo conjunto entre la SSVP y la Asociación Vecinal La Serena, dos entidades que ya habían colaborado en otras actividades comunitarias. Con esta nueva acción, ambas refuerzan su compromiso con el barrio y subrayan el valor de la colaboración vecinal como herramienta para mejorar la vida cotidiana de quienes atraviesan dificultades.
A cerca de La Sociedad de San Vicente de Paúl
La Sociedad de San Vicente de Paúl, con casi dos siglos de historia y presencia en más de 150 países, desarrolla proyectos sociales en apoyo a familias, personas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad y migrantes. En España, cuenta con unos 3.000 socios y voluntarios que trabajan para paliar los efectos de la desigualdad y la exclusión social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas
- Fallece a los 74 años Alejandro Sierra, histórico comerciante de Gijón: 'Era una persona excepcional y un trabajador incansable