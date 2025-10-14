Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón

Operativo policial en la avenida de Portugal. / Juan Plaza

Un hombre ha fallecido este martes en Gijón después de precipitarse desde un edificio en la avenida de Portugal, en la confluencia con la calle Avilés. Hasta el lugar, sobre las tres de la tarde, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y local, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de este individuo, de 70 años.

Los agentes acordonaron la zona durante la intervención llevaba a cabo para esclarecer las causas del trágico episodio. Se descartan indicios de criminalidad y todo apunta a que se trató de un acto voluntario. Los servicios funerarios trasladaron el cuerpo del fallecido.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

