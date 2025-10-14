El musical "Mamma mía!" se podrá disfrutar en Gijón: estas son las fechas de las funciones

Gijón podrá disfrutar en 2026 de "Mamma mia!", el musical que ha encadenado tres años exitosos en la Gran Vía de Madrid. El teatro de la Laboral acogerá del 19 al 29 de marzo catorce funciones para las que las entradas ya están a la venta.

El espectáculo que llegará a Gijón ha alcanzado más de 800.000 espectadores en el teatro Rialto de la capital de España. Ahora, tras esa etapa, "Mamma Mia!" se encuentra inmerso en una gira de dos años por distintas ciudades de España.

Una de ellas será Gijón. De esta forma, el teatro de la Laboral acogerá una obra basada en los grandes éxitos del grupo sueco ABBA. Se trata del primer musical que se construyó a partir de las canciones de una banda y desde su estreno ha sido traducido a más de 15 idiomas.

La versión que llegará a Gijón es una producción de Atg Entertainment, que lleva al escenario a los personajes "Donna" -protagonista de la historia-, "Tannia", "Sophie", "Sky", "Los tres posibles padres", además de los otros 27 integrantes del elenco.

Más allá de la "espectacular escenografía, vestuario y coreografías originales", desde Atg Entertainment también destacan que este musical cuenta con "letras y arreglos musicales renovados".

Las entradas, a partir de 55 euros, están a la venta en la web de Laboral Ciudad de la Cultura, así como en la recepción de la Laboral y el Centro de Información Turística del Principado de Asturias.