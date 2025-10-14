Poemas afganos por el día de las escritoras
La Habitación Propia acogió ayer una lectura por el día de las escritoras con poemas de Nadia Anjuman, autora afgana y con la presencia de Adela Omid, refugiada. Estos textos han sido prohibidos en las universidades afganas.
