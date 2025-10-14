Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Poemas afganos por el día de las escritoras

Un momento del encuentro.

Un momento del encuentro. / Juan Plaza

La Habitación Propia acogió ayer una lectura por el día de las escritoras con poemas de Nadia Anjuman, autora afgana y con la presencia de Adela Omid, refugiada. Estos textos han sido prohibidos en las universidades afganas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  2. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  3. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  4. Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
  5. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  6. La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas
  7. Fallece a los 74 años Alejandro Sierra, histórico comerciante de Gijón: 'Era una persona excepcional y un trabajador incansable
  8. ¿Qué es una zona tranquila urbana? Este es el parque de Gijón que se convertirá en una isla 'antirruido' para 'escapar del estrés ambiental

Viaje por 117 países con el escritor Álvaro Neil

Viaje por 117 países con el escritor Álvaro Neil

Doble sesión de "Pinxit" en El Huerto

Doble sesión de "Pinxit" en El Huerto

Poemas afganos por el día de las escritoras

Poemas afganos por el día de las escritoras

Ciudades con Jardín Botánico: el Orto botánico de Padua

Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

Algo más que una comisaría

Luces de Navidad con los termómetros como en agosto: la colocación de la decoración festiva se adelanta en Gijón

Luces de Navidad con los termómetros como en agosto: la colocación de la decoración festiva se adelanta en Gijón

La flotilla y algo más

Tracking Pixel Contents