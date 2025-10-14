El PSOE carga contra el recorte en las líneas de autobús en Gijón

El PSOE de Gijón cargó este martes contra el gobierno local por "los recortes en varias vías de Emtusa". Así lo explicó en rueda de prensa el concejal Tino Vaquero, que acusó al gobierno local personalizando en la alcaldesa, Carmen Moriyón, pero también en el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. "Esta es la gestión de su gobierno: aumento del tiempo de las frecuencias, autobuses más llenos, más tiempo de espera y billete más caro", aseveró Vaquero, que, lamentó los "perjuicios" que todo ello supone para "trabajadores y usuarios del transporte público".

En concreto, lo que el PSOE denuncia es que ha habido recortes "por falta de personal" desde el 8 de octubre y "hasta nuevo aviso" en las líneas 1, 10, 12 y 18 donde "se han suprimido cinco coches", uno por línea salvo en la 12 que los socialistas señalan que se han quitado dos. También, explicó Vaquero, se han aumentado las frecuencias de doce a quince en las líneas 1,10 y 12 y de quince a veinte en la 18.

El socialista también se refirió esta mañana a otros procedimientos de selección de personal "que también han fracasado", como una nueva modificación del convenio a través también de una comisión paritaria con el fin de alterar la RPT y la clasificación profesional de los trabajadores, cuyo objetivo “no era otro que crear puestos que no existían para subir la categoría profesional de algunas personas”. Además, Vaquero habló del tema de las horas extraordinarias acumuladas, "que ni se cobraban ni disfrutaban” y que forzó la intervención de Inspección de Trabajo y la supervisión que de alguna manera ejerce actualmente.

Por último, el edil hizo referencia al nuevo proceso de selección de conductores que se realizó la semana pasada. “Ya no se trata de que las pruebas tengan la garantía de examinadores imparciales, es que se rompe la igualdad de trato en el proceso y se vulneran las bases. Como la dirección solo huye hacia adelante y no reconocer errores, lo probable es que continúen adelante, este proceso selectivo se acabe impugnando y se declare nulo por el Juzgado más adelante. Más gastos para repetir la prueba, para sostener el procedimiento judicial y tiempo en el que no se está proveyendo a la Empresa de los trabajadores que necesita y a donde ya llegan tarde, como hemos podido ver con los recortes actuales”, sentenció.