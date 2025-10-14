Viaje por 117 países con el escritor Álvaro Neil
El escritor Álvaro Neil presentó ayer en el Antiguo Instituto su último libro, "13 Aprendizajes en 13 años de vuelta al mundo en bicicleta" que resume un viaje que le llevó a conocer 117 países.
