Alarma en Gijón: los bomberos trabajan para extinguir un fuego en el Monte Areo

Alarma en Gijón por un incendio que aún continúa activo en el Monte Areo. Según las fuentes municipales consultadas, el aviso se recibió ayer sobre la una de la tarde a través del 112. Desde ese momento, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Gijón, o sea, los bomberos, trabajan por apagarlo.

Las llamas se encuentran, explican estas fuentes, en una zona que las hacía propagarse con cierta rapidez por la pendiente del terreno y el viento. Primero se realizó un reconocimiento del perímetro y luego se comenzaron las labores de extinción. También se trabajó para contener y enfriar el perímetro.

Se necesitó activar medios aéreos debido a la orografía del terreno, que hacía difícil su acceso. La superficie afectada por las llamas es de tres hectáreas.

Los bomberos trabajan hoy junto a Bomberos de Asturias. El fuego sigue activo. Bomberos de Asturias está empleando el helicóptero en la zona más pegada a Carreño, y los de Gijón están a pie de monte.