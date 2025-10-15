El "búnker" de Cimavilla toma forma: vecinos y turistas afirman que "facilitará poder conocer la historia"

"Veníamos con ganas de ver el ‘Elogio del Horizonte’". Tras subir el primer tramo del Cerro de Santa Catalina, los madrileños Diego Arce e Ismael Núñez se encontraron ayer con dos sorpresas. Una de ellas fue la construcción del centro de interpretación que se está desarrollando en la batería alta de Cimavilla. El edificio, de 65 metros cuadrados, simula el aspecto de un búnker para recrear un barracón. La cubierta del mismo ya está avanzada y restan principalmente las tareas en el interior. La otra sorpresa fue no poder acercarse al Elogio debido a las vallas que están colocadas en el entorno del monumento, al que se podrá "en alrededor de un mes", según detallaron ayer fuentes municipales.

Al conocer el porqué del impedimento, esta pareja procedente de la capital de España afirmó que "la idea de poner un pequeño museo está bien para los turistas". "Nos ha dado pena no poder pasar, pero a futuro será beneficioso. Lo que tienen que conseguir ahora es acabar la obra y que el contenido merezca la pena", señalaron Arce y Núñez, que buscaron distintas perspectivas del Elogio junto a su perro, "Nico". "Que vayan a recuperar esta zona y que aporten información sobre ella está muy bien porque muchas veces vemos las ciudades sin conocer su historia", desarrollaron.

Blanca Fernández con Víctor Zaballo, junto al centro de interpretación en desarrollo. / Juan Plaza

Precisamente, en el edificio con forma de búnker habrá una sala de proyección y será la pieza central del plan de musealización del entorno, que forma parte de un plan financiado con fondos europeos en el que también está incluida la obra de la batería militar baja, junto al skatepark, entre otros trabajos.

El centro de interpretación, que afronta su recta final al igual que el resto de las labores, tendrá un acabado exterior de hormigón y no tendrá apenas aberturas. Actualmente, la parte exterior está muy avanzada y en su interior se observan los andamios y el resto de material de obra. La altura del centro, tal y como estaba previsto, no sobrepasa los tres metros.

Ismael Núñez y Diego Arce con su perro, "Nico", buscando diferentes perspectivas del "Elogio del Horizonte". / Juan Plaza

Los toledanos Víctor Zaballo y Blanca Fernández fueron otros de los que se llevaron el chasco de no poder acercarse al Elogio. "Teníamos ganas porque es una de las cosas que recomiendan de la ciudad", indicaron Zaballo y Fernández. Respecto al futuro pequeño museo, esta pareja ensalzó que "el edificio tiene buena pinta, seguro que por dentro conseguirán que sea moderno". "Es una buena idea que construyan esto para darle todavía más atractivo a la zona", aseveraron.

Por su parte, Ignacio Bajo también aplaudió el proyecto. "El edificio está ubicado en un buen punto y lo que ocurrió aquí es una historia bastante interesante que deben conocer los turistas", remarcó Bajo, antes de hacer hincapié en que "desde fuera, parece que el centro será amplio".