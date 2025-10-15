Cabueñes, entre los finalistas de los Premios Hospitales Top 20: el complejo sanitario gijonés es el único de Asturias con opción a premio

Premio al trabajo de los profesionales del área sanitaria V. El Hospital Universitario de Cabueñes es uno de los finalistas en los Premios Hospitales Top 20. Concretamente, han sido nominados en el área de atención al paciente crítico el servicio de Medicina Intensiva, la unidad de Coronarias y la UVI Neonatos del complejo sanitario gijonés. "Es un reconocimiento nacional que destaca la excelencia y compromiso de nuestros profesionales", celebran desde el Hospital de Cabueñes.

Integrantes de la unidad de Coronarias del Hospital de Cabueñes. / LNE

En total, en estos premios participan 190 hospitales y solo ocho centros han sido seleccionados como finalistas en la categoría de atención al paciente crítico. Además, Cabueñes es el único complejo sanitario asturiano con opción a premio.

Componentes de la UVI Neonatos del Hospital de Cabueñes. / LNE

Los Premios Hospitales Top 20 acumulan más de 25 años de historia, valorando los mejores resultados en gestión y atención médica de hospitales públicos y privados de toda España.

El fallo del jurado se dará a conocer el 16 de octubre en Madrid.