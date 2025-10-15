Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cabueñes, entre los finalistas de los Premios Hospitales Top 20: el complejo sanitario gijonés es el único de Asturias con opción a premio

El servicio de Medicina Intensiva, la unidad de Coronarias y la UVI Neonatos han sido nominados en el área de atención al paciente crítico

El servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Cabueñes.

El servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Cabueñes.

Nico Martínez

Premio al trabajo de los profesionales del área sanitaria V. El Hospital Universitario de Cabueñes es uno de los finalistas en los Premios Hospitales Top 20. Concretamente, han sido nominados en el área de atención al paciente crítico el servicio de Medicina Intensiva, la unidad de Coronarias y la UVI Neonatos del complejo sanitario gijonés. "Es un reconocimiento nacional que destaca la excelencia y compromiso de nuestros profesionales", celebran desde el Hospital de Cabueñes.

Integrantes de la unidad de Coronarias del Hospital de Cabueñes.

Integrantes de la unidad de Coronarias del Hospital de Cabueñes. / LNE

En total, en estos premios participan 190 hospitales y solo ocho centros han sido seleccionados como finalistas en la categoría de atención al paciente crítico. Además, Cabueñes es el único complejo sanitario asturiano con opción a premio.

Componentes de la UVI Neonatos del Hospital de Cabueñes.

Componentes de la UVI Neonatos del Hospital de Cabueñes. / LNE

Los Premios Hospitales Top 20 acumulan más de 25 años de historia, valorando los mejores resultados en gestión y atención médica de hospitales públicos y privados de toda España.

El fallo del jurado se dará a conocer el 16 de octubre en Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  2. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  3. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  4. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

Alarma en Gijón: los bomberos trabajan para extinguir un fuego en el Monte Areo

Alarma en Gijón: los bomberos trabajan para extinguir un fuego en el Monte Areo

Masterclass y networking creativo hoy en el Parque Científico Tecnológico de Gijón: TES, director creativo de Maluma y J. Bailvin será uno de los asistente al evento

Masterclass y networking creativo hoy en el Parque Científico Tecnológico de Gijón: TES, director creativo de Maluma y J. Bailvin será uno de los asistente al evento

La condiciones meteorológicas llevan a desactivar el protocolo anticontaminación en el oeste de Gijón

La condiciones meteorológicas llevan a desactivar el protocolo anticontaminación en el oeste de Gijón

Cabueñes, entre los finalistas de los Premios Hospitales Top 20: el complejo sanitario gijonés es el único de Asturias con opción a premio

Cabueñes, entre los finalistas de los Premios Hospitales Top 20: el complejo sanitario gijonés es el único de Asturias con opción a premio

La otra pena de cárcel que afronta el violador de Somió, ya en prisión por la agresión sexual que conmocionó Gijón

La otra pena de cárcel que afronta el violador de Somió, ya en prisión por la agresión sexual que conmocionó Gijón

Muere un hombre de 62 años al precipitarse desde un edificio en Gijón

Muere un hombre de 62 años al precipitarse desde un edificio en Gijón

Gijón aprueba unas cuentas de récord para afianzar la "transformación de la ciudad": las ordenanzas fiscales hoy y las cuentas el día 14

Gijón aprueba unas cuentas de récord para afianzar la "transformación de la ciudad": las ordenanzas fiscales hoy y las cuentas el día 14

La novia gijonesa de Risto Mejide es historiadora del arte y agente inmobiliaria

La novia gijonesa de Risto Mejide es historiadora del arte y agente inmobiliaria
Tracking Pixel Contents