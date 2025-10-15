Decenas de estudiantes se manifiestan en Gijón en apoyo al pueblo palestino

“Pararlo todo para parar el genocidio”. Con ese mensaje arrancó la movilización por Palestina celebrada esta mañana en el centro de Gijón. La protesta reunió a varias decenas de jóvenes que marcharon por las calles del centro bajo pancartas que denunciaban el “genocidio sionista”.

La plaza del Instituto, conocida popularmente como el Parchís, acogió una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, organizada por el Sindicato de Estudiantes de Asturias, dentro de la jornada de huelga convocada en todo el Estado. Los jóvenes denunciaron los recientes ataques en Gaza y criticaron el “supuesto plan de paz” impulsado por Netanyahu y Trump, al que calificaron de “blanqueamiento del genocidio”.

Las portavoces del Sindicato de Estudiantes de Asturias, Jessica Mejía y Malena Cortina, insistieron en que la manifestación responde a la necesidad de “seguir dando la batalla” pese al reciente anuncio de un acuerdo de alto el fuego. “Este supuesto plan de paz de Netanyahu y Trump no es más que una maniobra para blanquear a los cómplices del genocidio y arrebatarle a Palestina su territorio”, explicó Mejía.

Cortina, por su parte, criticó el papel de las potencias internacionales y de los gobiernos europeos, incluido el español. “Es curioso que un acuerdo de paz lo firmen quienes han estado financiando y legitimando la masacre. El pueblo palestino no va a recuperar su territorio así; la libertad solo vendrá de la clase trabajadora y de la juventud que salimos a las calles”, afirmó.

La manifestación de Gijón se enmarca en una serie de protestas celebradas simultáneamente en otras ciudades españolas —como Madrid, Barcelona, Sevilla y Oviedo—, impulsadas por colectivos estudiantiles y organizaciones solidarias con Palestina. En todas ellas, los participantes reclamaron el fin de los bombardeos, la retirada del apoyo internacional a Israel y una respuesta firme de los gobiernos europeos.