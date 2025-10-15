El deporte base tendrá 920.000 euros de ayudas

El Patronato Deportivo Municipal aprobó ayer en su junta rectora diferentes líneas de subvención para el deporte base y actividades deportivas locales. En total, el importe aprobado fue algo superior a los 920.000 euros. "Estas ayudas no solo garantizan la continuidad de las escuelas deportivas, sino que también refuerzan la colaboración entre entidades y centros educativos", aseguró el concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo, el concejal popular Jorge Pañeda. Las ayudas aprobadas van en diferentes líneas.

En la línea 9, para escuelas deportivas hay 630.000 euros mientras que en la línea 10, para proyectos deportivos de competición oficial en edad escolar hay 150.000 euros. La junta rectora también aprobó ayer la concesión de subvenciones para programas de montaña y actividades de naturaleza (línea 3) con un total de 7.227 euros y las ayudas al fútbol base, dotadas de 135.000 euros. "El deporte base es una escuela de valores y un pilar fundamental para el desarrollo personal y social de nuestros jóvenes", zanjó Pañeda.