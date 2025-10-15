Gijón aprueba unas cuentas de récord para afianzar la "transformación de la ciudad": las ordenanzas fiscales hoy y las cuentas el día 14

No son solo cifras de récord en la historia de los presupuestos municipales de Gijón. Son también las cifras desde las que el gobierno de Carmen Moriyón compromete un 2026 centrado en ejecutar los grandes proyectos de ciudad que hay sobre la mesa y "poder continuar con esa transformación en marcha en Gijón, que es la más importante que esta ciudad va a vivir en cincuenta años". Así lo explicaba el forista Jesús Martínez Salvador, en su condición de portavoz de la Junta de Gobierno, tras salir de la reunión donde ayer los socios de gobierno –Foro y PP– dieron su aprobación a un proyecto presupuestario para el año que viene que fija en 309,9 millones el presupuesto del Ayuntamiento y en 430,9 el presupuesto consolidado donde también se vinculan las cuentas de los organismos autónomos y las empresas de titularidad 100% municipal. Un incremento de 17 millones sobre el consolidado de este año: un 4,2%

A la aprobación en Junta de Gobierno le siguió a los pocos minutos la presentación del proyecto a los grupos políticos en comisión de Hacienda iniciándose así una tramitación oficial que, si todo sale según lo previsto, desembocará en una aprobación plenaria el 14 del mes que viene y la entrada en vigor del nuevo presupuesto el 1 de enero de 2026. Aunque desde la oposición no se ve con buenos ojos la propuesta. la mayoría que conforman Foro, PP y el edil no adscrito garantiza que salgan adelante. Igual que ocurrió con los presupuestos de 2024 y 2025.

La propuesta a la que se dio luz verde en la Junta de Gobierno incluye también una operación de préstamo por una cuantía de 25 millones: 1,2 millones más que el préstamo solicitado para este año. En todo caso está dentro de los parámetros que marca la ley. La previsión es que a uno de enero de 2026 la deuda viva del Ayuntamiento esté en 95,8 millones. Una cifra que al cerrar el año pasará a ser de 104,5 teniendo en cuenta el préstamo de 25 millones y las amortizaciones calculadas en 16,3 millones.

El cumplimiento de los parámetros de estabilidad financiera, tras el regreso de la regla de gasto, es otro elemento sustancial en el nuevo presupuesto que también ponía en valor Martínez Salvador. "Es un presupuesto muy ambicioso pero realista", remarcó el forista antes de explicar que se ha diseñado "trabajando con la premisa de que ninguna concejalía podía crecer más del 3,3%" como tope fijado en la regla de gasto, pero "atendiendo al interés general y en ese sentido se ha hecho un trabajo muy bueno entre las concejalías de Foro y PP".

El proyecto presupuestario da soporte a proyectos de ciudad como Tabacalera, para cuyas obras se reservan 2,5 millones en el anexo de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento, o el arranque de la estación intermodal con el derribo del viaducto de Carlos Marx y la recuperación de esa zona en superficie, que le costarán el año que viene 1,4 millones al Ayuntamiento. Sin olvidar las actuaciones en colegios o barrios degradados apoyadas en fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los coletazos de otros proyectos de ciudad ya en fase de ejecución o impulso como Naval Gijón o la Pecuaria.

También hay dinero para la reforma del Albergue Covadonga, el Hogar de Ceares o rematar los trabajos de pacificación en el entorno de La Escuelona, en El Llano. Y, con menos dotación económica, pero ejemplificando el compromiso con el barrio, entre las inversiones se cuelan actuaciones en Cimavilla que van desde adecuar la Cuesta del Cholo a desarrollar un centro de mayores.

Y es que la capacidad inversora es otro elemento que marca el proyecto económico municipal del año que viene. Así, el capítulo 6 del presupuesto del Ayuntamiento, el de inversiones reales, alcanza los 34,5 millones. Un incremento del 6,80% sobre la propuesta inicial para este año. Si el cómputo se hace incluyendo las transferencias de capital ese impulso se eleva a unos 40,5 millones. Pero no hay que olvidar el poderío inversor de las empresas municipales, sobre todo de Emtusa, Emulsa y la EMA, y por esa vía hay otros 28 millones activados. Solo la inversión de la Empresa Municipal de Aguas supera los 15,2 millones para el año que viene.

No es tan optimista la visión de la oposición. Desde la izquierda la crítica es contundente. "No es el presupuesto que necesita Gijón. No cumple ni las expectativas ni las necesidades de los gijoneses", sentenció la socialista Marina Pineda para quien el proyecto presupuestario solo es bueno para "los intereses de este gobierno con más de dos millones en total para publicidad y propaganda, para esos dibujos e infografías que luego no se hacen realidad". Analizando el capítulo de gastos, Pineda reprocha que no haya nada "para atacar el principal problema de los vecinos, que es el acceso a la vivienda" pero tampoco para pagar los 12 millones de deuda pendiente con las comunidades con subvenciones para rehabilitar fachadas.

Vox no ve "nada nuevo"

De vivienda también habla Javier Suárez Llana, portavoz de IU, en su reflexión. "Son unos presupuestos de gobierno, y necesitamos unos presupuestos de ciudad. Foro y PP presentan unas cuentas que no hacen frente al principal problema de las gijonesas y los gijoneses, la vivienda, y que no apuestan ni por la modernización de los servicios públicos ni por la creación de empleo público", sentencia.

La alegría de Olaya Suárez, portavoz de Podemos, se limita a ver plasmados proyectos que su organización llevó a Pleno como el pabellón de La Calzada, el centro municipal de Nuevo Roces o la reforma de la plaza de Los Fresnos. Más allá de eso "vuelven a ser unas cuentas insuficientes y de dudosa sostenibilidad. No puede ser de otra forma mientras este gobierno siga instalado en el negacionismo tributario. Urge corregir el rumbo o seguiremos abocadas a dilapidar el ahorro público hasta vaciar las arcas municipales".

Para Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox "no hay nada nuevo. Son las eternas promesas de Gijón: Naval Azul, Universidad Europea, el teatro que se montaron con el Solaron que solo son infografías bonitas... Solo vemos continuismo con las políticas del PSOE".

De Pleno a Pleno: las ordenanzas fiscales hoy y las cuentas el día 14

Ayer arrancaba en Junta de Gobierno la tramitación de los presupuestos de 2026 y hoy, salvo desastre, acabará en el Pleno con su aprobación la de las nuevas ordenanzas fiscales. Aunque la oposición llevará a votación las enmiendas presentadas y que se le tumbaron en comisión de Hacienda es casi imposible que la propuesta del gobierno decaiga. A aprobación van cambios muy puntuales que tienen que ver con el servicio de grúa, la cesión de espacios en centros municipales, los precios en el Jardín Botánico, ajustes en algunas actividades del Patronato Deportivo y la incorporación del pago por contadores a la Empresa Municipal de Aguas.

Nada esencial tras la decisión de Foro y PP de aplicar una congelación casi general sobre impuestos, tasas y precios públicos. Al Pleno de esta mañana van también los nuevos precios a aplicar por Cegisa en los cementerios de Gijón. Esta vez sí hay un incremento del 2% tras tumbarse en el consejo de administración la propuesta inicial de congelación planteada.

La siguiente cita plenaria vinculada las cuentas del año que viene es la fijada para el 14 de noviembre de cara a la aprobación de los presupuestos. Antes, los días 17, 20, 21 y 22 de este mes, tendrán lugar las comparecencias de los ediles de gobierno para explicar los proyectos de su área y hasta el 28 tienen los grupos políticos para presentar enmiendas al proyecto del gobierno local.