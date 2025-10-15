Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón corona una temporada de baños perfecta: más de 5.000 actuaciones, 70 niños perdidos (todos encontrados) y cero fallecidos

Pablo Palomo / Ángel González

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Gijón coronó una temporada de baños perfecta. Otra vez. Con un camión de bomberos y con Carolina Méndez, una veterana socorrista que lleva en el oficio 45 años, el ramo de laurel luce ya en la escalera doce de la playa de San Lorenzo para celebrar que, por segundo año consecutivo, no hubo que lamentar ninguna víctima por ahogamiento (ni de ningún tipo) durante el verano gijonés y lo que llevamos de otoño. Con este acto, que generó cierta expectación en San Lorenzo, la ciudad da por finalizada la temporada de baños y la concejalía de Seguridad Ciudadana ya piensa en la siguiente. Habrá mejoras.

De todo ello habló la concejala, Nuria Bravo, que explicó que para el año que viene se implantarán mejoras. "El año que viene vamos a mejorar en infraestructuras para ellos. Es verdad que hacen falta más torretas, más inversión en mejoras para los profesionales, en materiales, en epis. Eso siempre redunda en la seguridad de ellos (de los socorristas) y de los ciudadanos", explicó Bravo.

Respecto a que la temporada, que este año se volvió a alargar hasta el 15 de octubre, finalizara sin fallecidos fue recibido como es lógico como "la mejor de las noticias". "Estamos orgullosos y contentos. Por segundo año consecutivo no hubo víctimas por ahogamiento en las playas de Gijón. Hemos cumplido el compromiso de que Gijón tenga las mejores playas del norte y para eso tienen que ser las más seguras", añadió la edil.

Respecto a las incidencias, Bravo relató que fueron unas 5.000. Todas ellas leves. "Hubo contunsiones, heridas, picaduras de medusas, de peces escorpión... se perdieron 70 niños y todos ellos fueron encontrados que eso es importante", concretó la forista. "Hubo 150 evacuaciones al hospital. Un poco de todo, pero nada grave", zanjó.

Ampliación de Salvamento y "sopa de carabelas portuguesas"

Bravo expresó que ahora toca tiempo de reflexión para ver cómo se afronta el verano que viene. "Si es bueno que haya Salvamento hasta estas fechas es algo que tienen que valorar los ciudadanos", afirmó. "Nosotros estamos contentos. Ahora toca valorar, viene una fase de estudio y ver si es mejor ampliar o reducir. Ampliar todo el año es algo de lo que no soy partidaria porque no hay más que ver las playas. Nos sentaremos con los socorristas y los sindicatos para ver qué es lo mejor", añadió.

La concejala valoró también la idea planteada por el concejal socialista, Ramón Tuero, de colocar una red para atrapar carabelas portuguesas y evitar que lleguen a la playa. Lo descartó por completo. "Es una medida fuera de la lógica. Las carabelas flotan. Si chocan con una red se degradan y entrarían trozos a la playa, que eso sí sería peligroso porque ahora Salvamento las ve y las retira. Si entran solo trozos aquello sería una sopa de carabela portuguesa y eso sí sería peligroso", afirmó Bravo. "Además, colocar una red en el Cantábrico... no se sostiene", finalizó.

