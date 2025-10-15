Del IBI a la grúa: así quedan los impuestos, tasas y precios públicos del Ayuntamiento de Gijón para 2026

Ni el IBI, ni la viñeta, ni la plusvalía, ni el billete del autobús, ni la recogida de basura... Nada de esto subirá en Gijón el 1 de enero de 2026. Ni estas ni otras otras muchas cosas ya que la propuesta de ordenanzas fiscales recién aprobada por el Pleno para el próximo año supone una congelación generalizada de los tributos y precios públicos municipales. No se tocan ninguno de los cinco impuestos que fija el Ayuntamiento y en materia de tasas y precios públicos los cambios se limitan a ajustes en las ordenanzas referidas al servicio de la grúa, la concesión de puestos en mercados municipales y espacio en centros municipales, las actividades del Jardín Botánico y el Patronato Deportivo y el pago por los contadores a la Empresa Municipal de Aguas. La excepción a la regla de la congelación es la subida del 2% en las tarifas por los servicios en los cementerios de Cegisa, que también salieron adelante en el Pleno.

La propuesta de ordenanzas municipales presentada por la edil de Hacienda, la forista María Mitre, se aprobó gracias a los votos a favor de Foro, PP y el edil no adscrito Oliver Suárez. Toda la oposición votó en contra. Aunque no con los mismos argumentos. Vox rechaza una congelación que consideran fraudulenta tras las subidas de años anteriores y desde la izquierda se denuncia que la política fiscal del gobierno de Carmen Moriyón pone en peligro los servicios públicos al recortar los ingresos del Ayuntamiento.

Toda la oposición, en contra

Un reproche que no aceptó Mitre en la defensa de su tercer proyecto fiscal para Gijón. "No subir impuestos y mantener un crecimiento ambicioso como ciudad es posible.Y el hecho de que Gijón mantenga los mejores servicos públicos de España al tiempo que tiene un proyecto en marcha en cada rinón de la ciudad es el ejemplo de ello", sentenció la edil de Hacienda que mostró su "orgullo por formar parte de un gobienro que cumple con su palabra y que trabaja para dar a la ciudadanía los mejores servicios sin vaciarles a cambio los bolsillos. Gijón tiene las herramientas para ser una ciudad líder sin recurrir constantamente a subir impuestos. Gobernar no es recaudar; gobernar es gestionar".

La concejala de Hacienda remató su intervención con la reivindicación de "un Gijón mejor que cuesta lo mismo. Gijón lidera pero no a costa de los gijoneses y gijonesas". Un eslogan que tuvo sus réplicas desde la oposición que optó por lemas como "Gijón renuncia" o "Gijón, la ciudad de las oportunidades perdidas".

Esta última fue aportación de Marina Pineda, la portavoz socialista y antecesora de Mitre en la concejalía de Hacienda. ¿Y dónde están esas oportunidades perdidas? En lo que se deja de hacer por falta de ingresos. Para visibilizarlo Pineda comparó los 479 euros por persona de ingresos fiscales en el Ayuntamiento de Gijón con los 562 de Oviedo. "Son 83 euros más que llevados a la población de nuestra ciudad serían 22, 2 millones más de ingresos", indicó la socialista antes de seguir la comparación con Santander, Burgos o Madrid. Todas ciudades gobernadas por el PP.

Pineda denunció – y fueron denuncias compartidas con IU y Podemos– el "saqueo" a las empresas municipales para amortizar la deuda del Ayuntamiento y, en referencia a los ingresos por ICIO, habló de "esa película de fantasía sobre grandes inversiones que han captado para Gijón. ¿Dónde están". En la propuesta fiscal de 2024 los ingresos por el impuesto de construcciones se habían fijado en 25 millones pero solo se recaudó la mitad. Para este año la estimación quedó en 15,6 millones y para el que viene se rebaja a 7,5.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, acusó a Foro y PP de "mantenerse en una visión cortoplacista basada en gastar sin ingresar" y de salvar los ingresos municipales gracias al incremento de las transferencias de dinero que llegan de otras administraciones. En su discurso Suárez Llana miró al pasado para recordar como en el anterior gobierno de Moriyón las cuentas municipales acabaron intervenidas al incumplirse la regla de gasto pero también miro al futuro. "Mientras ejercen su política fiscal irresponsable comprometen inversiones millonarias que seguiremos pagando más allá del 2027, más allá de su gobierno", auguró.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, también miró al pasado. Aunque a uno más cercano, el que se pudo leer en los programas electorales de 2023. "Por mucho o por poco pero han traicionado esas promesas electorales de las que tanto presumieron", indicó Rouco para quien la congelación fiscal diseñada para 2026 es "una falsa congelación, una trampa, ya que se hace sobre las subidas de años anteriores. Siendo muy indulgente se podría asumir como una congelación de mínimos, más una medida estética que de alivio para los ciudadanos".

Desde Podemos, su portavoz Olaya Suárez, acusó al gobierno de "negacionismo tributario", de "hacer propaganda barata con consecuencias muy caras" y de "negligencia manifiesta en el manejo de las arcas públicas". Contable en una multinacional antes de ser concejala, Suárez hizo una advertencia al gobierno: "Su mantra de hacer más con menos entra en el terreno de los milagros y en economía los milagros no existen. Si no, pregúntele a Rodrigo Rato".

Las modificaciones fiscales aprobadas en Pleno –y que se votaron tras votar las enmiendas de la oposición que fueron tumbadas una a una–pasan ahora a su fase de información pública con un plazo de 30 días para presentar reclamaciones. De no presentarse el acuerdo provisional de hoy pasará a definitivo entrando en vigor el 1 de enero.