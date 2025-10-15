Un incendio en un piso de Gijón obliga a desalojar a los vecinos del edificio: "Se llenó todo de humo"

Un incendio en un piso de la calle El Entrego, próxima a Carlos Marx, provocó este miércoles la intervención de varias dotaciones de los bomberos para sofocar las llamas y la humareda que obligó a desalojar a los vecinos del inmueble, ubicado en el número 3 de la vía.

El incidente ocurrió pasadas las nueve de la noche en la tercera planta del edificio. Un vecino, alertado por los gritos, llamó a emergencias y pronto se desplegó el operativo de bomberos y Policía Local en la zona.

Los vecinos del inmueble fueron desalojados por seguridad. El patio pronto "se llenó de humo", lo que generó alarma entre los residentes, aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Eso sí, la residente en el inmueble, una mujer, precisó atención sanitaria por la inhalación de humo, pero se encuentra bien según las fuentes consultadas.

El origen del incendio, según las primeras hipótesis, apunta a un cortocircuito con un ladrón que tenía muchas cosas enchufadas. La casa estaba llena de bártulos y eso ayudó a proparagar el problema. La intervención de los bomberos fue clave para sofocar las llamas y que los vecinos pudiesen volver a sus casas tras el operativo.