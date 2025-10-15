Masterclass y networking creativo hoy en el Parque Científico Tecnológico de Gijón: TES, director creativo de Maluma y J. Bailvin será uno de los asistentes al evento

El encuentro consistirá en una Masterclass / Panel & Networking Creativo con TES, reconocido director creativo de superestrellas globales como Maluma y J Balvin, y contará además con la participación en panel de Lia Martin de la Rosa, miembro de la Latin Recording Academy (Latin Grammy Awards), fundadora del nuevo proyecto que se lanza desde Gijón Leading International Artists Group, y empresaria internacional trabajando con artistas y marcas globales.

Ambos ponentes suman cada uno más de 25 años de experiencia en la industria musical global.

El encuentro se celebrará el martes 15 de octubre a las 16:30 h en Gijón/Xixón, en la sala de conferencias del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166), del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

Durante esta sesión única, Tes compartirá su visión sobre la dirección creativa de un artista y su trayectoria personal, desde sus inicios hasta alcanzar un impacto global. La jornada incluirá:

• Presentación de Tes

• Panel sobre la industria creativa y el desarrollo de talentos, entre Tes y Lía Martín de la Rosa

• Sesión de preguntas y respuestas (Q&A)

• Networking, pensado para fomentar el encuentro entre talentos creativos y profesionales de sectores como las artes, la música, el cine, la fotografía, el diseño gráfico, la animación, el 3D, la moda y las artes plásticas.

Fecha: Martes 15 de octubre

Hora: 16:30 h (terminación aproximada 19.30-21.00 con libre elección de salida del Networking)

Lugar: Sala de Conferencias del edificio Impulsa.

Actividad gratuita | Aforo limitado

Aforo limitado. Necesaria inscripción previa.

Reserva de invitaciones en este link: https://leadingtalentgijon.eventbrite.com