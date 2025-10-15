"Mayando con Sidraturismo" regresa este otoño: Estas son las actividades presentadas en Gijón

Un programa de actividades basado en la “experiencia diferenciadora”. Con esa carta de presentación —o más bien de regreso, porque en 2025 alcanza su cuarta edición—, vuelve la iniciativa “Mayando con Sidroturismo”, el “evento estrella que celebra la cultura sidrera asturiana por todo lo alto”, impulsado un año más por la Asociación Club de Producto Sidraturismo Asturias.

“En la búsqueda de la desestacionalización del turismo, qué mejor que compartir la identidad de Asturias, que creemos que es lo que busca el visitante que viene a disfrutar del turismo rural”, manifestó Ana Soberón, vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural, que subrayó esa intención de ofrecer “experiencias diferenciadoras”.

La propuesta, que incluirá actividades como dos amagüestos, una fiesta de Halloween y visitas guiadas por ciudades y pumaradas, se desarrollará en diversos llagares y localidades de la región entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre.

“Lo que se vive aquí con la sidra no puede vivirse en ningún otro lugar del mundo”, añadió Soberón en la presentación, que tuvo lugar en el Llagar Piñera de Deva, en Gijón. “Y qué mejor que este año, en el que la sidra se ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”, apuntó.

Con ella estuvo José Luis Piñera, presidente de la DOP Sidra de Asturias y del colectivo Sidraturismo. El máximo representante de la asociación animó a la ciudadanía a participar en "Mayando" en esta época del año, “en la que se disfrutan días agradables para tirarse a la piscina y pasar un buen rato con las propuestas de la programación”, en especial, dijo, con “las visitas que van desde ir a las pomaradas hasta descubrir cómo es un llagar”.

“Los asturianos se sorprenden cuando te visitan”, afirmó Piñera, también al frente del llagar donde se realizó la puesta de largo. De la misma opinión fueron Javier Nievas y Martín Lebrón, representantes de Caja Rural de Asturias, que se integra en la asociación —de la que también forma parte la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado— como socio honorífico.

“El sector primario es un eje diversificador de la economía; llegaremos a los 100 millones de turistas en España este año, por lo que este es un magnífico proyecto, en un magnífico momento, en un paraíso natural. Es una oportunidad única para el visitante”, precisó Nievas.

Actividades sidreras variadas

La programación de actividades sidreras es diversa. Entre ellas figuran una fiesta de Halloween y dos amagüestos como citas estrella, según destacaron los responsables de la asociación.

El llagar gijonés Casa Trabanco acogerá el primero de los eventos, el día 31 de octubre. Será una fiesta nocturna con cena tipo cóctel, concurso de disfraces y baile con DJ, entre las 21.30 y las 2.30 horas. El precio es de 45 euros por persona.

En cuanto a los amagüestos, el primero tendrá lugar el 25 de octubre en el Llagar Sidra Cortina, en Amandi (Villaviciosa). Será un amagüestu típico en su bodega de toneles de madera, donde se podrá degustar, como es tradición, sidra dulce y castañas. La velada estará amenizada por un grupo de pandereteres.

Además, habrá una visita guiada por las instalaciones, con cata de culinos de sidra espichada, y un taller infantil de mayado para los menores. El precio es de 23 euros para adultos y 12 para niños y niñas de 6 a 12 años (gratuito para los menores de 6).

El segundo amagüestu se celebrará el 8 de noviembre en el Llagar Castañón, en Quintueles (Villaviciosa). El festejo, de formato similar, incluirá una actuación de bienvenida de la Bandina del Grupo Folclórico Blimea, una visita al complejo, un picoteo-merienda y sidra del tonel. Los tiques cuestan 26 euros para adultos y 17,50 euros para menores de 3 a 11 años.

A la programación —que incluye experiencias de alojamiento y múltiples tours guiados por Gijón— se suma otra visita por Oviedo, Capital Gastronómica Española 2024. Consistirá en un recorrido por el casco antiguo con guía turístico, que culminará con una sesión de degustación de Sidra DOP Asturias en el Bulevar de la Sidra (calle Gascona) y una clase de escanciado, al precio de 15 euros por persona.