La novia gijonesa de Risto Mejide es historiadora del arte y agente inmobiliaria

Risto Mejide tiene nueva novia tan solo un mes después de romper con su antigua novia, Laia Grassi. Así lo desvela el conductor de D’Corazón y uno de los instragrames más conocidos en el mundo de los famosos, Javi de Hoyos. Se trata de Merche Torre, una historiadora del arte por la Universidad de Oviedo que trabaja de agente inmobiliaria. "Pareja sorpresa", anuncia el influencer para a renglón seguido añadir que ella ha publicado unas stories donde está montada en un coche y el presentador le toca una pierna. En la imagen se puede ver la pulsera con el nombre del catalán y que ha lucido en varias promociones de sus programas y durante las emisiones de "Todo es mentira".