La novia gijonesa de Risto Mejide es historiadora del arte y agente inmobiliaria
r. a.
Oviedo
Risto Mejide tiene nueva novia tan solo un mes después de romper con su antigua novia, Laia Grassi. Así lo desvela el conductor de D’Corazón y uno de los instragrames más conocidos en el mundo de los famosos, Javi de Hoyos. Se trata de Merche Torre, una historiadora del arte por la Universidad de Oviedo que trabaja de agente inmobiliaria. "Pareja sorpresa", anuncia el influencer para a renglón seguido añadir que ella ha publicado unas stories donde está montada en un coche y el presentador le toca una pierna. En la imagen se puede ver la pulsera con el nombre del catalán y que ha lucido en varias promociones de sus programas y durante las emisiones de "Todo es mentira".
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón