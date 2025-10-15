La otra pena de cárcel que afronta el violador de Somió, ya en prisión por la agresión sexual que conmocionó Gijón

Novedades entorno al violador de Somió. Boris S. M., el presunto responsable de la brutal agresión sexual en el camino de Los Lirios a una menor de edad a finales de octubre del año pasado. Casi justo cuando se van a cumplir 365 días de aquel ataque, el único investigado por estos hechos ya conoce la pena de cárcel por el otro proceso judicial que tiene abierto: la agresión a los policías que lo detuvieron. La Fiscalía solicita para él medio año de condena por un delito de resistencia y tres meses de multa a cuota diaria de doce euros por otros dos delitos de lesiones, uno por cada policía que supuestamente golpeó, cuando le fueron a arrestar en su piso de la calle Ribadesella, 17 días después de que, como indican todas las pruebas, consumara la citada violación.

El juicio se celebrará en los próximas días ya que aún no tiene fecha fijada en el calendario. Estará por ver si Boris S. M. se persona físicamente en el Palacio de Justicia de Gijón cosa que, según las fuentes consultadas, parece poco probable. Estas mismas fuentes explican que lo más normal es que por el caso de la agresión a los policías que le fueron a detener termine declarando por videoconfererencia desde la prisión de Dueñas, en Palencia, a donde fue traslado tras un breve paso por la cárcel de Asturias.

Dicho traslado, este procedimiento judicial, así como las importantes pruebas que hay contra él en el caso de la agresión sexual –los resultados definitivos de las pruebas de ADN hallados en la víctima le implican directamente– fueron aspectos que, paso a paso, los desveló LA NUEVA ESPAÑA. En este proceso paralelo se enfrenta, no obstante, a penas de prisión pero que obviamente son muchos más reducidas que a las que tendrá que hacer frente cuando se califique lo sucedido en el camino de los Lirios. En ese proceso hay acusación particular.

En cuanto al tema de la detención, la misma se produjo casi de madrugada del 17 de noviembre, como avanzó en su día este periódico, en el portal de su piso, situado en el número 8 de la calle Ribadesella, en el barrio de Laviada. Hasta allí acudieron varios agentes de la Policía Nacional que sabían perfectamente a quien iban a tener delante. Conscientes de que no se les podía escapar y también de su corpulencia, le hicieron bajar a la calle con el pretexto de que su moto, su bien más preciado, había sufrido un percance. Fue entonces ahí cuando se ejecutó la detención.

Una detención a la que Boris S. M. se resistió y que provocó problemas al menos a tres agentes, los que le denunciaron. Él, en cualquier caso, lo niega todo. Asegura que fue él quien se llevó la peor parte puesto que terminó con la mandíbula rota y ahora, según indican las fuentes consultadas, padece algún tipo de sordera. Además de las penas citadas, la Fiscalía pide una indemnización de 480 euros a dos de los policías.