“Lo que queda de entonces”: así es la exposición fotográfica que recorre la Asturias franquista y acaba de subir el telón en Gijón

La muestra “Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista”, una exposición compuesta por 54 fotografías, cuatro textos explicativos y un audiovisual que retratan la vida política, social y cotidiana durante la dictadura franquista, subió el telón este miércoles en el Muséu del Pueblu d'Asturies. La exposición, promovida por la Fundación Juan Muñiz Zapico y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular con la colaboración del museo, forma parte del programa del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo, organizado junto a la Universidad de Oviedo, y podrá visitarse hasta el 16 de febrero de 2026.

El acto de inauguración contó con la participación de la directora general de Memoria Democrática del Principado, Begoña Collado, quien subrayó la relevancia del trabajo realizado desde las instituciones para sostener la memoria histórica. Collado señaló que es necesario “materializar ese esfuerzo tanto en trabajo como en presupuesto y en espacios” y destacó que estas iniciativas permiten “seguir investigando, descubriendo y analizando” lo ocurrido durante el franquismo. Añadió que este trabajo contribuye a “transmitir memoria” y a fortalecer “la cimentación de la democracia y la defensa de los derechos humanos”.

El director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Aitor Martínez Valdajos, recordó que las 54 fotografías y el audiovisual proceden de la amplia fototeca del Museo del Pueblo de Asturias y que en ellas “aparecen algunos de los fotógrafos más importantes de la época”. Martínez explicó que las imágenes constituyen “una auténtica memoria de la Asturias franquista”.

Por su parte, el director del Muséu del Pueblu d'Asturies, Juaco López, expresó su satisfacción por colaborar en esta iniciativa, que pretende itinerar por diferentes espacios culturales de Asturias. Resaltó, además, la importancia de la colección fotográfica que conserva el museo, con más de dos millones y medio de imágenes, y recordó que sin el trabajo realizado durante los últimos 30 años “muchas de estas fotografías se habrían perdido”, ya que, en sus palabras, “el destino natural de muchas de ellas hubiera sido la basura”.

El presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Juventino Montes, agradeció la colaboración institucional y explicó que la exposición se enmarca en el 35.º aniversario de la fundación, cuyo objetivo sigue siendo “recuperar la memoria y reconocer a las víctimas del franquismo”. Montes recordó que el encuentro internacional sobre el franquismo se celebrará entre el 5 y el 7 de noviembre en la Universidad de Oviedo.

El comisario de la exposición, Ramón García Piñeiro, agradeció el apoyo del equipo del museo y destacó la labor de las personas que participaron en la selección de las imágenes. Subrayó que la exposición es el resultado de una investigación sobre la representación visual de la dictadura en Asturias y que permite abordar “muchos ámbitos de la vida, desde los más oficiales hasta los más cotidianos”. García reflexionó sobre el papel de la fotografía como documento histórico y defendió su valor “para conservar y avivar la memoria humana”. También propuso que, una vez finalizada la exposición en Gijón, se estudie su uso educativo, con visitas guiadas y materiales didácticos para los institutos asturianos.

Estructura de la muestra

La exposición “Lo que queda de entonces” se articula en cuatro secciones: Asturias franquista, La mirada de los otros, Los trabajos y los días y Un legado ambivalente. A través de estas áreas temáticas, se muestran tanto los símbolos y escenografías del régimen como la vida cotidiana de los vencidos, el trabajo, el ocio y la construcción de la identidad colectiva durante el franquismo.

Las fotografías, de autores como Adolfo López Armán, Florentino López Fernández Floro, Modesto Montoto, Constantino Suárez, Marcelino Lena Dacuba o los hermanos Fernando, Gonzalo y Valentín Vega, proceden íntegramente de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias.

La muestra puede visitarse hasta el 16 de febrero de 2026, de martes a viernes, de 9:30 a 18:30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 18:30.