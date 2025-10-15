Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sociedad gastronómica La Boya y Caja Gijón despiden la costera del bonito

Un menú diseñado por la Cofradía del Oriciu

Participantes en el encuentro.

Participantes en el encuentro. / Marcos León

C. T.

La sociedad recreativa La Boya, junto a la Fundación Gijón Rural, despidieron este miércoles la costera del bonito con un comida "especial" protagonizada por "uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía asturiana".

El menú estuvo diseñado y preparado íntegramente por integrantes de la Cofradía del Oriciu, con Alejandro Fernández al frente. La comida supuso "un homenaje al bonito del norte, con un recorrido completo desde el aperitivo hasta el postre, teniendo al bonito como ingrediente protagonista en todas sus formas", señalan desde La Boya, que preside José Ramón González.

La comida, celebrada en la sede de La Boya, congregó a varios socios de la sociedad, colaboradores y representantes del ámbito social y gastronómico local, "en un ambiente de camaradería y celebración que refuerza la apuesta de La Boya por conservar y promover la tradición culinaria asturiana".

