Subvenciones para gastos e inversión en 54 asociaciones vecinales

A medio centenar de entidades vecinales, en concreto 54, llegan los 219.972 euros en subvenciones a las que ayer dio luz verde la Junta de Gobierno. "Este Gobierno cumple con su compromiso de respaldar al movimiento vecinal, un pilar fundamental de la vida en los barrios y parroquias de Gijón", sentenció el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera.

Estas subvenciones se dividen en tres líneas: gastos de funcionamiento con 175.314 euros distribuidos en 54 entidades; rentas de sedes sociales con 24.659 euros para cuatro asociaciones e inversiones en material con 19.999 euros para 30 proyectos.

Además, la Junta aprobó los requisitos de vulnerabilidad para que vecinos de las obras de Inuesa puedan tener mejores condiciones en la subvención que reciben de Europa y un documento de reparcelación en Justo del Castillo y Quintana vinculada a un estudio de detalle presentado por Lidl Supermercados. La propuesta municipal supone generar un espacio que posibilita una futura ampliación de la rotonda del Caballo resolver la salida de los tráficos procedentes de la carretera de Castiello, mediante un nuevo viario.