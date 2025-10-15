Vuelven las visitas escolares a la Fundación Museo Evaristo Valle de Gijón tras el paréntesis estival. Los primeros de este curso, esta misma mañana, han sido los alumnos de primero de Primaria del colegio público Maliayo de Villaviciosa. Empezaron familiarizándose con la obra de Evaristo Valle, y especialmente con su uso del color, y continuaron la sesión didáctica en los jardines de la Fundación, jugando con los colores del otoño, buscando hojas y coloreándolas.

La Fundación Museo Evaristo Valle imparte esta formación a escolares y estudiantes de Secundaria desde su apertura, hace cerca de cuarenta años. El departamento educativo del centro de arte se llama “Laboratorio de las artes y la naturaleza” y está concebido como un espacio de investigación y experimentación. A disposición de los chavales hay un aula con diversos materiales didácticos. Carmen Estrada, graduada en Historia del Arte, trabaja con los niños sobre la figura y la obra de Evaristo Valle y sobre las exposiciones temporales que haya en cada momento, ahora, por ejemplo, la de Juan Antón, un pintor de Cúe, en Llanes, que dedica su obra al paisaje de esa zona. También se trabaja en el jardín, con Noelia Velasco, que es monitora forestal y escritora -premio Desnivel de literatura, por más señas-. Ella habla a los niños sobre la vida de los animales y las especies botánicas que habitan en los terrenos de la Fundación. Los más pequeños siempre acaban su visita con una actividad plástica.

La de hoy fue la primera de este curso, la semana que viene están programadas otras tres y de aquí a junio se irán sucediendo, una tras otra, todas las semanas, escuelas de infantil, colegios e institutos. Las actividades se adaptan a cada ciclo educativo.

El año pasado 2.643 alumnos, de centros educativos de toda Asturias, participaron en el programa educativo del Evaristo Valle, que cuenta para su desarrollo con el patrocinio de la Caja Rural de Asturias.