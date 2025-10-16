Asturias define su hoja de ruta para liderar la era de la Inteligencia Artificial

El III Encuentro Asturias Digital, organizado por el Clúster TIC de Asturias y Girol Consulting, celebrado en el edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, reunió este jueves a expertos del ámbito empresarial, académico y público para diseñar una estrategia común en torno a la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad como motores del cambio.

La jornada sirvió para presentar el documento “Hoja de Ruta de la Era de la Inteligencia Artificial”, fruto de un trabajo colaborativo entre empresas, administraciones, centros tecnológicos y ciudadanía. Su objetivo: fortalecer la competitividad del sector TIC asturiano y situarlo como un pilar de transformación para toda la economía regional. “Estamos en un momento clave y tenemos que ser capaces, aprovechando la inteligencia artificial y la ciberseguridad, de posicionarnos muy bien y no perder este tren”, destacó Patricio Arias, presidente del Clúster TIC de Asturias.

El plan se estructura en cuatro ejes estratégicos. El primero sería la competitividad del sector TIC, con medidas para reforzar la cooperación entre grandes empresas y pymes, impulsar programas de formación y mejorar la gestión directiva. El segundo trata de las competencias para la nueva era, que plantea incorporar habilidades digitales en todas las etapas educativas y estrechar la colaboración entre universidad y empresa. En tercer lugar, estaría la digitalización con impacto, orientada a fomentar el cambio organizativo y coordinar las iniciativas públicas y privadas a medio plazo. Y, por último, el dato, inteligencia artificial y ciberseguridad, que refuerzan la cultura del dato de calidad y la capacitación en tecnologías avanzadas también para profesionales no TIC.

Durante el encuentro, los portavoces coincidieron en la necesidad de impulsar el talento digital, garantizar la soberanía tecnológica y promover una adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial. El sector TIC asturiano, recordaron los organizadores, ya representa el 17% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional y emplea a más de 11.000 profesionales, generando entre el 4% y el 5% del PIB del Principado. Con estas cifras, se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía y un sector clave en la modernización productiva.

El Clúster TIC Asturias, constituido en 2003, culmina ahora su Plan Estratégico 2022–2025, que ha permitido triplicar su actividad y reforzar su papel tractor de la innovación. El nuevo plan 2026–2029 se basará precisamente en las conclusiones de este encuentro, con la vista puesta en la próxima década de desarrollo digital de la región.