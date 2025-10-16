Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La banda "Puput" llega al Jovellanos en el ciclo "Encaja2"

El teatro Jovellanos acogió ayer el recitar de la banda "Puput", formada hace ya más de una década en la localidad catalana de Manresa, dentro del ciclo "Encaja2" impulsado por el Ayuntamiento. En la imagen superior, un momento del concierto, ayer porla tarde en el Teatro Jovellanos.

